14 ноя 2017



Вокалист RAINBOW и гитарист GOTTHARD в CORELEONI Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с проектом CORELEONI, основанного гитаристом GOTTHARD Leo Leoni, возжелавшем воздать должное рок-н-ролльному прошлому. В этом ему помогут Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW), Hena Habegger, Jgor Gianola и Mila Merker. релиз альбома намечен на февраль.



«В 25-годовщину с момента выхода дебютного альбома GOTTHARD, я хочу воздать должное таким темам как 'Downtown', 'Firedance', 'Higher', 'Here Comes The Heat', 'In The Name', 'Ride On…', 'Let It Be' и 'All I Care 4'. Тем, что мы подзабыли с GOTTHARD. Мы перезаписали, "подчистили" с должной толикой уважения. Эти песни мне очень дороги и тот период жизни мной будет вспоминаться всегда и везде».



Помимо этих тем, в альбом войдет и новая песня "Walk On Water", релиз которой намечен на декабрь.



«Этот проект всколыхнул столько воспоминаний и переживаний и наполнил мое сердце радостью. Я надеюсь, что новый версии дадут всем поклонникам группы, особенно тем, кто ценит и любит наши первые шаги, такие же замечательные эмоции, какие они подарили мне в момент работы над пластинкой».







