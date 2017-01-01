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*Coreleoni*



14 ноя 2017 : 		 Вокалист RAINBOW и гитарист GOTTHARD в CORELEONI

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|||| 14 ноя 2017

Вокалист RAINBOW и гитарист GOTTHARD в CORELEONI

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Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с проектом CORELEONI, основанного гитаристом GOTTHARD Leo Leoni, возжелавшем воздать должное рок-н-ролльному прошлому. В этом ему помогут Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW), Hena Habegger, Jgor Gianola и Mila Merker. релиз альбома намечен на февраль.

«В 25-годовщину с момента выхода дебютного альбома GOTTHARD, я хочу воздать должное таким темам как 'Downtown', 'Firedance', 'Higher', 'Here Comes The Heat', 'In The Name', 'Ride On…', 'Let It Be' и 'All I Care 4'. Тем, что мы подзабыли с GOTTHARD. Мы перезаписали, "подчистили" с должной толикой уважения. Эти песни мне очень дороги и тот период жизни мной будет вспоминаться всегда и везде».

Помимо этих тем, в альбом войдет и новая песня "Walk On Water", релиз которой намечен на декабрь.

«Этот проект всколыхнул столько воспоминаний и переживаний и наполнил мое сердце радостью. Я надеюсь, что новый версии дадут всем поклонникам группы, особенно тем, кто ценит и любит наши первые шаги, такие же замечательные эмоции, какие они подарили мне в момент работы над пластинкой».

GOTTHARD Guitarist Joins Forces With RAINBOW Singer In CORELEONI



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Mirakuru
14 ноя 2017, 16:05		Ну так и барабанщик Gotthard

Flashback
14 ноя 2017, 19:53		Нахер всё это нужно без Ли?


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