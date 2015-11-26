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After Forever

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29 апр 2008 : 		 Transmission Records переиздаст весь бэк-каталог AFTER FOREVER

21 дек 2007 : 		 AFTER FOREVER: видео "Equally Destructive" в сети

13 дек 2007 : 		 Гитарист AFTER FOREVER сообщает о своём здоровье

4 окт 2007 : 		 AFTER FOREVER исполнили "For Whom The Bell Tolls"

9 сен 2007 : 		 AFTER FOREVER: о деталях сингла

20 июл 2007 : 		 AFTER FOREVER открыли видео-дневник

21 фев 2007 : 		 AFTER FOREVER снимут видео на песню "Energize Me"

11 фев 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AFTER FOREVER

20 янв 2007 : 		 Дата выхода нового альбома AFTER FOREVER перенесена

21 дек 2006 : 		 Последние слухи о новом альбоме AFTER FOREVER

21 дек 2006 : 		 На новом альбоме AFTER FOREVER отметятся Jeff Waters (ANNIHILATOR) и Doro Pesch

1 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме AFTER FOREVER
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|||| 8 апр 2025

MARK JANSEN готов к новым концертам AFTER FOREVER



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MARK JANSEN в недавнем интервью рассказал о том, как AFTER FOREVER решились на концерт:

«Когда меня в свое время убрали из группы, во всем было замешано эго. Мое эго было задето, но позже мы поговорили и пришли к выводу, что в те времена у всех были слишком раздутые эго, и это приводило к конфликту. Я, они, все. Но приятно видеть это со стороны и то, что все выросли. И теперь это совершенно разные люди. А также теперь, когда мы работаем вместе, все хотят получать удовольствие. Это самое важное. И поэтому я тоже в этом участвую. Потому что мы хотим повеселиться, хотим хорошо провести время, снова сыграть старые песни и просто получить удовольствие. Вот и все».

На вопрос о том, почему вокалистка AFTER FOREVER Floor Jansen, которая уже более десяти лет является вокалисткой NIGHTWISH, не участвует в концерте AFTER FOREVER, Mark сказал:

«Да, конечно, мы и ее спрашивали, и она ответила: »Для меня это закрытая книга. Это закрытая тема». И мы можем только уважать ее за это. Конечно, после такого мы немного поразмыслили, что же нам делать, может, вообще не заниматься этой темой? Но в какой-то момент мы решили: да, если мы будем ждать вечно, то, возможно, этого никогда не произойдет. Так что было бы жаль... Тогда это будет буквально «через вечность», и шанс исчезнет. [Смеется]».

Что касается его нынешних отношений со своим бывшим коллегой по группе AFTER FOREVER Sander Gommans'ом, Mark сказал:

«Некоторые моменты остались прежними. Это юмор, который все еще тот же, тот же характер юмора. А некоторые элементы действительно изменились. Как я уже сказал, я чувствую рост на личном уровне, также в нем — в себе, в нем, также в других ребятах. И если бы этот рост не произошел ни во мне, ни в нем, ни в ком бы то ни было, этого бы не случилось, потому что тогда старые проблемы вылезли бы на поверхность. Но сейчас это, как... Как это сказать по-английски? « Sand over it. [ Смеется ] У нас есть такая поговорка на голландском. А еще мы позволяем прошлому уйти, чтобы оно снова не всплыло на поверхность в виде всякой ерунды».

Что касается того, будут ли два концерта AFTER FOREVER «одноразовыми» или есть вероятность того, что будут еще концерты, Mark сказал:

«План разовый, и если это приведет к чему-то большему, то мы не будем останавливаться, если вдруг что-то получится. Но задумка такова. И потому что, да, я и сам достаточно занят — EPICA навсегда останется моим приоритетом, и все это знают, но если каким-то образом освободится еще немного времени и что-то изменится, я не скажу сразу «нет». Но план таков: сначала это [одно шоу] и ничего больше».




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