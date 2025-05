сегодня



Новое видео ABYSMAL RITES



“The Sacrifice”, новое видео группы ABYSMAL RITES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Restoring The Primordial Order, выходящего в мае:



“Restoring The Primordial Order” (intro)

“The Secret Of Pure Grief”

“The Sacrifice”

“The Zone”

“Cryptic Noise From Beyond”

“A Grave For Us”

“Ancient Race”







