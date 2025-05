все новости группы







19 май 2025 : Новое видео PRESIDENT



"In The Name Of The Father", новое видео таинственной группы PRESIDENT, за которой, по слухам, скрывается Charlie Simpson из BUSTED и FIGHTSTAR, доступно для просмотра ниже.







