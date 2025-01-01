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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 172
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 89
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 75
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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Entrails

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26 май 2025 : 		 Новая песня ENTRAILS

10 мар 2022 : 		 Обложка нового альбома ENTRAILS

19 сен 2019 : 		 Новая песня ENTRAILS

22 авг 2019 : 		 Новая песня ENTRAILS

16 фев 2018 : 		 ENTRAILS поменяли состав

20 ноя 2017 : 		 Новый сингл ENTRAILS

7 июн 2017 : 		 Новая песня ENTRAILS

17 май 2017 : 		 Новая песня ENTRAILS

3 май 2017 : 		 Новая песня ENTRAILS

9 мар 2016 : 		 ENTRAILS представили новый состав

8 май 2015 : 		 Новая песня ENTRAILS

25 мар 2015 : 		 Новая песня ENTRAILS

19 июн 2014 : 		 Новая песня ENTRAILS

21 фев 2014 : 		 ENTRAILS сменили гитариста

16 дек 2013 : 		 ENTRAILS сочиняют материал

3 апр 2013 : 		 Новая песня ENTRAILS

25 мар 2013 : 		 Бывшие участники MASSACRE, GRAVE, EDGE OF SANITY на новом альбоме ENTRAILS

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ENTRAILS

12 фев 2013 : 		 Новый альбом ENTRAILS выйдем в мае

22 май 2012 : 		 ENTRAILS на METAL BLADE RECORDS

23 авг 2011 : 		 Новый альбом ENTRAILS выйдет в сентябре
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Новая песня ENTRAILS



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“Wings Of Death”, новая песня ENTRAILS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Grip Of Ancient Evil, релиз которого намечен на 18 июля на Hammerheart Records:

Grip Of Ancient Evil
Untreatable Decay
Skin ‘Em All
Conquering The Unknown
Hunt In The Shadows
Fed To The Dead
Wings Of Death
Graveyard Rising
Inner Demon
Insane Death
Consumed By Insects




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