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Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
130
BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
85
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
62
Новое видео LIV SIN
58
все новости группы
Entrails
Швеция
Death Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/entrailsreborn
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Entrails/115745905237
23 июн 2025
:
Новая песня ENTRAILS
26 май 2025
:
Новая песня ENTRAILS
10 мар 2022
:
Обложка нового альбома ENTRAILS
19 сен 2019
:
Новая песня ENTRAILS
22 авг 2019
:
Новая песня ENTRAILS
16 фев 2018
:
ENTRAILS поменяли состав
20 ноя 2017
:
Новый сингл ENTRAILS
7 июн 2017
:
Новая песня ENTRAILS
17 май 2017
:
Новая песня ENTRAILS
3 май 2017
:
Новая песня ENTRAILS
9 мар 2016
:
ENTRAILS представили новый состав
8 май 2015
:
Новая песня ENTRAILS
25 мар 2015
:
Новая песня ENTRAILS
19 июн 2014
:
Новая песня ENTRAILS
21 фев 2014
:
ENTRAILS сменили гитариста
16 дек 2013
:
ENTRAILS сочиняют материал
3 апр 2013
:
Новая песня ENTRAILS
25 мар 2013
:
Бывшие участники MASSACRE, GRAVE, EDGE OF SANITY на новом альбоме ENTRAILS
5 мар 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома ENTRAILS
12 фев 2013
:
Новый альбом ENTRAILS выйдем в мае
22 май 2012
:
ENTRAILS на METAL BLADE RECORDS
23 авг 2011
:
Новый альбом ENTRAILS выйдет в сентябре
сегодня
Новая песня ENTRAILS
“Untreatable Decay”, новая песня ENTRAILS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Grip Of Ancient Evil, релиз которого намечен на 18 июля на Hammerheart Records:
Grip Of Ancient Evil
Untreatable Decay
Skin ‘Em All
Conquering The Unknown
Hunt In The Shadows
Fed To The Dead
Wings Of Death
Graveyard Rising
Inner Demon
Insane Death
Consumed By Insects
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Сообщений нет