Новая песня ENTRAILS



“Untreatable Decay”, новая песня ENTRAILS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Grip Of Ancient Evil, релиз которого намечен на 18 июля на Hammerheart Records:



Grip Of Ancient Evil

Untreatable Decay

Skin ‘Em All

Conquering The Unknown

Hunt In The Shadows

Fed To The Dead

Wings Of Death

Graveyard Rising

Inner Demon

Insane Death

Consumed By Insects







