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*Entrails*



16 фев 2018 : 		 ENTRAILS поменяли состав

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7 июн 2017 : 		 Новая песня ENTRAILS

17 май 2017 : 		 Новая песня ENTRAILS

3 май 2017 : 		 Новая песня ENTRAILS

9 мар 2016 : 		 ENTRAILS представили новый состав

8 май 2015 : 		 Новая песня ENTRAILS

25 мар 2015 : 		 Новая песня ENTRAILS

19 июн 2014 : 		 Новая песня ENTRAILS

21 фев 2014 : 		 ENTRAILS сменили гитариста

16 дек 2013 : 		 ENTRAILS сочиняют материал

3 апр 2013 : 		 Новая песня ENTRAILS

25 мар 2013 : 		 Бывшие участники MASSACRE, GRAVE, EDGE OF SANITY на новом альбоме ENTRAILS

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ENTRAILS

12 фев 2013 : 		 Новый альбом ENTRAILS выйдем в мае

22 май 2012 : 		 ENTRAILS на METAL BLADE RECORDS

23 авг 2011 : 		 Новый альбом ENTRAILS выйдет в сентябре

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|||| 16 фев 2018

ENTRAILS поменяли состав

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ENTRAILS объявили об уходе из группы вокалиста/басиста Tommy и барабанщика Martin'a, решивших больше времени уделить работе и участию в других коллективах. Однако Jimmy и Penki не стали терять время даром и нашли новых участников: Freddy Ortscheid (Still I Wither, Magic Kingdom и Omnicide) будет играть на ударных, а Marcus Brorsson (Soma и Omnicide) на гитаре/вокале.

ENTRAILS Announce New Lineup



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