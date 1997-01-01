ENTRAILS поменяли состав

ENTRAILS объявили об уходе из группы вокалиста/басиста Tommy и барабанщика Martin'a, решивших больше времени уделить работе и участию в других коллективах. Однако Jimmy и Penki не стали терять время даром и нашли новых участников: Freddy Ortscheid (Still I Wither, Magic Kingdom и Omnicide) будет играть на ударных, а Marcus Brorsson (Soma и Omnicide) на гитаре/вокале.
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