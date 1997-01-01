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*Entrails*



20 ноя 2017 : 		 Новый сингл ENTRAILS

7 июн 2017 : 		 Новая песня ENTRAILS

17 май 2017 : 		 Новая песня ENTRAILS

3 май 2017 : 		 Новая песня ENTRAILS

9 мар 2016 : 		 ENTRAILS представили новый состав

8 май 2015 : 		 Новая песня ENTRAILS

25 мар 2015 : 		 Новая песня ENTRAILS

19 июн 2014 : 		 Новая песня ENTRAILS

21 фев 2014 : 		 ENTRAILS сменили гитариста

16 дек 2013 : 		 ENTRAILS сочиняют материал

3 апр 2013 : 		 Новая песня ENTRAILS

25 мар 2013 : 		 Бывшие участники MASSACRE, GRAVE, EDGE OF SANITY на новом альбоме ENTRAILS

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ENTRAILS

12 фев 2013 : 		 Новый альбом ENTRAILS выйдем в мае

22 май 2012 : 		 ENTRAILS на METAL BLADE RECORDS

23 авг 2011 : 		 Новый альбом ENTRAILS выйдет в сентябре

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|||| сегодня

Новый сингл ENTRAILS

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ENTRAILS выпустили специальный цифровой сингл "Death Is The Right Path":

"Death Is The Right Path"
"Blood Burst"

ENTRAILS Release Exclusive Digital Single "Death Is The Right Path"



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