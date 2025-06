сегодня



ARJEN LUCASSEN выпустит новый альбом осенью



ARJEN LUCASSEN выпустит новую сольную пластинку, получившую название ongs No One Will Hear, которая была записана следующим составом:



Irene Jansen – Backing and lead vocals

Koen Herfst - Drums

Joost Van Den Broek - Hammond

Ben Mathot - Violin

Jeroen Goossens - Flute

Jurriaan Westerveld - Cello

Arjen Anthony Lucassen – Lead vocals and all other instruments



Narration written and performed by Micheal Mills.



Guest appearances:



Floor Jansen – vocals on We’ll Never Know

Robert Soeterboek – vocals on Our Final Song

Marcela Bovio – vocals on Our Final Song

Patty Gurdy – Hurdy Gurdy on Our Weary Soldier







