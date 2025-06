сегодня



ARJEN LUCASSEN переиздает старую пластинку



ARJEN LUCASSEN опубликовал новое сообщение:



«Дорогие друзья, время пришло! В ближайшую пятницу, 13 июня, в интернет-магазине Ayreon, посвященном 30-летию группы, в предварительную продажу поступят мой новый сольный альбом Songs No One Will Hear и переиздание альбома Anthony - Pools Of Sorrow, Waves Of Joy. Здесь вы найдете видео с моим пошлым рекламным роликом и более подробную информацию об обоих альбомах!»



Спустя тринадцать лет после своего последнего сольного альбома Lost In The New Real Arjen возвращается с новым сольным релизом: Songs No One Will Hear. Верный его фирменному стилю, этот альбом предлагает эклектичную смесь треков, плавно переходящих от мощных, эпических песен к более легким, игривым.



Songs No One Will Hear выпускается в трех роскошных форматах:



- 36-страничный артбук Deluxe (3CD + Blu-ray)

- Прозрачный красный винил 2LP (другие варианты винила доступны через InsideOutMusic)

- 20-страничный диджипак CD специального издания.



Но это еще не все! Наконец-то, спустя 32 года, самый первый сольный альбом Arjen'а, Pools Of Sorrow, Waves Of Joy (выпущенный как Anthony), возвращается и становится лучше, чем когда-либо, благодаря специальному роскошному переизданию! Это не только ремастированный оригинальный альбом, но и делюкс-пакет, включающий 31 бонус-трек, что в общей сложности дает вам 2,5 часа музыки! Вас ожидает смесь демо-записей, неизданных жемчужин, живых выступлений и недавно записанного материала.



Альбом Pools Of Sorrow, Waves Of Joy прекрасно упакован в роскошный диджипак, дополненный эксклюзивными неизданными фотографиями и подробными примечаниями самого Arjen'а. Это ограниченное издание, которое можно приобрести только в интернет-магазине и во время концертов, посвященных 30-летию Ayreon в сентябре. http://www.arjenlucassen.com/







