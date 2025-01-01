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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 135
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
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Arjen Lucassen

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10 июн 2025 : 		 ARJEN LUCASSEN переиздает старую пластинку

7 июн 2025 : 		 ARJEN LUCASSEN выпустит новый альбом осенью

27 май 2024 : 		 ARJEN LUCASSEN: «Мы обошли Тейлор Свифт!»

15 янв 2023 : 		 ARJEN LUCASSEN намекает

1 авг 2019 : 		 ARJEN LUCASSEN вспоминает о Рутгере Хауэре

26 июл 2016 : 		 ARJEN ANTHONY LUCASSEN переиздает сольный альбом

29 мар 2016 : 		 ARJEN LUCASSEN исполняет кантри

11 дек 2012 : 		 ARJEN LUCASSEN о любительском видео "When I'm A Hundred Sixty-Four"

27 авг 2012 : 		 Рассказ о записи нового материала ARJEN'ом LUCASSEN'ом

21 июн 2012 : 		 Новое видео ARJEN LUCASSEN

6 июн 2012 : 		 ARJEN ANTHONY LUCASSEN: видеопортрет

26 апр 2012 : 		 ARJEN LUCASSEN: Новое видео

19 апр 2012 : 		 ARJEN LUCASSEN представляет гостей

12 апр 2012 : 		 ARJEN LUCASSEN: новый трек

30 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома ARJEN LUCASSEN

2 мар 2012 : 		 Трек-лист сольного альбома ARJEN LUCASSEN

24 фев 2012 : 		 Обложка сольного альбома ARJEN LUCASSEN
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ARJEN LUCASSEN переиздает старую пластинку



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ARJEN LUCASSEN опубликовал новое сообщение:

«Дорогие друзья, время пришло! В ближайшую пятницу, 13 июня, в интернет-магазине Ayreon, посвященном 30-летию группы, в предварительную продажу поступят мой новый сольный альбом Songs No One Will Hear и переиздание альбома Anthony - Pools Of Sorrow, Waves Of Joy. Здесь вы найдете видео с моим пошлым рекламным роликом и более подробную информацию об обоих альбомах!»

Спустя тринадцать лет после своего последнего сольного альбома Lost In The New Real Arjen возвращается с новым сольным релизом: Songs No One Will Hear. Верный его фирменному стилю, этот альбом предлагает эклектичную смесь треков, плавно переходящих от мощных, эпических песен к более легким, игривым.

Songs No One Will Hear выпускается в трех роскошных форматах:

- 36-страничный артбук Deluxe (3CD + Blu-ray)
- Прозрачный красный винил 2LP (другие варианты винила доступны через InsideOutMusic)
- 20-страничный диджипак CD специального издания.

Но это еще не все! Наконец-то, спустя 32 года, самый первый сольный альбом Arjen'а, Pools Of Sorrow, Waves Of Joy (выпущенный как Anthony), возвращается и становится лучше, чем когда-либо, благодаря специальному роскошному переизданию! Это не только ремастированный оригинальный альбом, но и делюкс-пакет, включающий 31 бонус-трек, что в общей сложности дает вам 2,5 часа музыки! Вас ожидает смесь демо-записей, неизданных жемчужин, живых выступлений и недавно записанного материала.

Альбом Pools Of Sorrow, Waves Of Joy прекрасно упакован в роскошный диджипак, дополненный эксклюзивными неизданными фотографиями и подробными примечаниями самого Arjen'а. Это ограниченное издание, которое можно приобрести только в интернет-магазине и во время концертов, посвященных 30-летию Ayreon в сентябре.




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