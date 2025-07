13 июл 2025



Новая песня ATTACK ATTACK!



"I Complain On R/Metalcore", новая песня группы ATTACK ATTACK!, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Attack Attack! II", , выход которого запланирован на восьмое августа на Oxide Records:



01. One Hit Wonder

02. Dance!

03. Chainless

04. Walk On Water

05. Karmageddon

06. Live, Love, & Die

07. I Complain On R/Metalcore

08. Big Booty Britches

09. Without You

10. Sacrifice

11. Jump Jump!







