Сборник DECEASED выйдет летом



Hells Headbangers 29 августа на двойном-CD выпустят сборник DECEASED March Of The Cadavers – 40 Years Of Death Metal From The Grave:



Disc 1

Fading Survival

Psychedelic Warriors

The 13 Frightened Souls

Robotic Village

Morbid Shape In Black

The Triangle

The Silent Creature

Fearless Undead Machines

The Premonition

A Very Familiar Stranger

It’s Alive

The Mausoleum

A Witness To Suspiria

Fright



Disc 2

Skin Crawling Progress

In The Laboratory Of Joyous Gloom

The Germ Of Distorted Lore

Pale Surroundings

Children Of The Morgue

Fed To Mother Earth

Dusted

Cure For The Grieving Widow

Lady Lust [Venom cover]

Die Young [Black Sabbath cover]

Sick Thrash

March Of The Cadavers





