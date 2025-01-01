сегодня



Вокалист DANGEROUS TOYS: «Но гранж не убивал глэм!»



JASON MCMASTER в рамках недавнего интервью обсудил вопрос влияния гранжа на рок-сцену конца 80-х — начала 90-х:



«Я по сути жил в своем собственном пузыре. И если кто-то говорит, что гранж убил Hair metal — меня тошнит каждый раз, когда я говорю «hair metal», но я стараюсь быть предельно ясным, — я считаю, что это неправильно. Я считаю, что hair metal убил hair metal. Слишком много групп было подписано, и было слишком много ужасных групп, которые были подписаны на лейблы. И если вы считаете, что DANGEROUS TOYS — одна из этих ужасных групп, я не против. Я не против того, чтобы вы так думали. Но это было нелепо, как далеко это зашло с внешним видом и ощущением всего. Я считаю, что больше не было никакой смелости, а у музыки должны были быть яйца.



Мы с ребятами из TOYS очень уважали многие группы, которые вроде как не воевали против лака для волос или тому подобного. Скорее, они казались мне настоящими, а это такие группы, как JUNKYARD и RHINO BUCKET, RAGING SLAB и CIRCUS OF POWER, и их там дохрена. В этом движении было больше панка, грязных улочек и прочего — простого рок-н-ролла. Это больше походило на южный рок или ранний AC/DC, где дело было не в имидже. Я к тому, что знаю людей, которые называют AC/DC hair metal группой. Я знаю, что Dee Snider не любит термин «hair metal», потому что он не соответствует тому, чем они занимались, потому что они были уличной рок-группой. В любом случае, я считаю, что DIRTY LOOKS тоже были одной из таких команд. И, как я уже сказал, я могу продолжать — есть куча групп, которые на самом деле не играли в... И я не буду упоминать — просто то, что вы считаете hair metal, может сильно отличаться от того, что я считаю hair metal.



Так что я считаю, что hair metal убил hair metal. Я полагаю, что гранж все равно должен был появиться. Для тех, кто не знает, SOUNDGARDEN и NIRVANA — я буду придерживаться только их — выпустили свои первые пластинки в 87-м году. Так что, я не знаю. Просто потребовалась минута [для того, чтобы эти группы стрельнули], точно так же, как потребовалась минута для того, чтобы GUNS [N' ROSES добились коммерческого успеха]. GUNS не сразу добились успеха, и та пластинка, «Appetite [For Destruction]», выходила год, полтора, прежде чем у нее появились какие-то цифры, о которых можно было бы говорить.



Интересно, что музыка должна немного разогреться, и люди должны открыть ее в андеграунде, прежде чем кто-то сможет ее по-настоящему зацепить. И обычно это радио, а потом MTV. Теперь это контент».







