Новости
10 ноя 2025 : 		 DANGEROUS TOYS выпустят сборник раритетов

8 авг 2025 : 		 Вокалист DANGEROUS TOYS: «Но гранж не убивал глэм!»

9 сен 2023 : 		 Альбом DANGEROUS TOYS впервые на виниле

29 июн 2021 : 		 Вокалист DANGEROUS TOYS: «Почему я отказался от прослушивания в PANTERA»

7 май 2020 : 		 Вокалист DANGEROUS TOYS: «Я отказал PANTERA и SKID ROW»

9 июн 2017 : 		 Переиздания DANGEROUS TOYS выйдут в этом году

10 дек 2010 : 		 Видео с полного концерта DANGEROUS TOYS

30 авг 2010 : 		 Видео с выступления DANGEROUS TOYS

21 окт 2009 : 		 Переиздание альбомов DANGEROUS TOYS
DANGEROUS TOYS выпустят сборник раритетов



DANGEROUS TOYS сообщили о том, что 12 декабря на CD, виниле и лимитированной кассете состоится релиз сборника нереализованных композиций, "Demolition":

01. Rock Shock Cowboy
02. Come Out Swinging
03. Rattle My Cage
04. Rhapsody in Barbed Wire
05. One On One Live
06. Burning Bridges
07. Your Sister
08. Backstreet Girl
09. Shot To Hell
10. SNAFU




просмотров: 27

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
