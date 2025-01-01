сегодня



Вокалист DANGEROUS TOYS о задержках



JASON MCMASTER в недавнем интервью рассказал о том, есть ли шансы на новую запись DANGEROUS TOYS:



«Дни летят с дикой скоростью и, будем честны — может показаться, что мы стали заметно ленивее — но мы и правда нечасто видим друг друга. Итак, [новые] песни, которые у нас есть, были написаны мной и Scott [Dalhover, гитара] по электронной почте. Он кое-что записывает. Я записываюсь здесь. Каким-то образом он встречается с Mark [Geary, ударные], и мы записываем вокал. И нам приходится часами добираться до места, чтобы оказаться в одной комнате и что-то сделать. В этом-то и проблема. Это правда — когда мы не на своей обычной работе, мы теряем деньги. Это звучит ужасно, но когда нам удобно собраться вместе, мы обычно готовимся к паре концертов, которые собираемся дать в качестве weekend warriors, если хотите, и не обязательно записываем или работаем над новым риффом, который у нас есть.



[Звукозаписывающий лейбл Cleopatra] действительно хочет, чтобы мы записали альбом. У нас есть контракт на новый альбом, который еще не подписан, и он у нас есть. Я не думаю, что она превратится в пыль или что-то в этом роде, но мы ничего на нее не написали. И нам все еще нужно, наверное, еще четыре мелодии, чтобы мы почувствовали, что у нас есть запись. Сейчас у нас есть 10, 11, 12 песен. Вот, в общем, к чему мы пришли. Но, да, мы исполняем "Hangman Boogie", мы играем "Hold Your Horses", недавно мы сыграли одну под названием "One's Too Many". Есть еще пара песен, названия которых я не хочу упоминать. Но есть, наверное, шесть или семь мелодий, о которых я мог бы с уверенностью сказать, независимо от того, записаны они или нет, — вероятно, около пяти мы уже записали».



Он также, по-видимому, исключил возможность выпуска отдельных синглов, объяснив это так:



«Я не хочу выпускать мини-альбом. Я такой. Я хочу выпустить 10 песен, 11 композиций [в качестве полноценной работы]».







