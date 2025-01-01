Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
[= ||| все новости группы



*

Dangerous Toys

*



24 дек 2025 : 		 Вокалист DANGEROUS TOYS о задержках

10 ноя 2025 : 		 DANGEROUS TOYS выпустят сборник раритетов

8 авг 2025 : 		 Вокалист DANGEROUS TOYS: «Но гранж не убивал глэм!»

9 сен 2023 : 		 Альбом DANGEROUS TOYS впервые на виниле

29 июн 2021 : 		 Вокалист DANGEROUS TOYS: «Почему я отказался от прослушивания в PANTERA»

7 май 2020 : 		 Вокалист DANGEROUS TOYS: «Я отказал PANTERA и SKID ROW»

9 июн 2017 : 		 Переиздания DANGEROUS TOYS выйдут в этом году

10 дек 2010 : 		 Видео с полного концерта DANGEROUS TOYS

30 авг 2010 : 		 Видео с выступления DANGEROUS TOYS

21 окт 2009 : 		 Переиздание альбомов DANGEROUS TOYS
| - |

|||| сегодня

Вокалист DANGEROUS TOYS о задержках



zoom
JASON MCMASTER в недавнем интервью рассказал о том, есть ли шансы на новую запись DANGEROUS TOYS:

«Дни летят с дикой скоростью и, будем честны — может показаться, что мы стали заметно ленивее — но мы и правда нечасто видим друг друга. Итак, [новые] песни, которые у нас есть, были написаны мной и Scott [Dalhover, гитара] по электронной почте. Он кое-что записывает. Я записываюсь здесь. Каким-то образом он встречается с Mark [Geary, ударные], и мы записываем вокал. И нам приходится часами добираться до места, чтобы оказаться в одной комнате и что-то сделать. В этом-то и проблема. Это правда — когда мы не на своей обычной работе, мы теряем деньги. Это звучит ужасно, но когда нам удобно собраться вместе, мы обычно готовимся к паре концертов, которые собираемся дать в качестве weekend warriors, если хотите, и не обязательно записываем или работаем над новым риффом, который у нас есть.

[Звукозаписывающий лейбл Cleopatra] действительно хочет, чтобы мы записали альбом. У нас есть контракт на новый альбом, который еще не подписан, и он у нас есть. Я не думаю, что она превратится в пыль или что-то в этом роде, но мы ничего на нее не написали. И нам все еще нужно, наверное, еще четыре мелодии, чтобы мы почувствовали, что у нас есть запись. Сейчас у нас есть 10, 11, 12 песен. Вот, в общем, к чему мы пришли. Но, да, мы исполняем "Hangman Boogie", мы играем "Hold Your Horses", недавно мы сыграли одну под названием "One's Too Many". Есть еще пара песен, названия которых я не хочу упоминать. Но есть, наверное, шесть или семь мелодий, о которых я мог бы с уверенностью сказать, независимо от того, записаны они или нет, — вероятно, около пяти мы уже записали».

Он также, по-видимому, исключил возможность выпуска отдельных синглов, объяснив это так:

«Я не хочу выпускать мини-альбом. Я такой. Я хочу выпустить 10 песен, 11 композиций [в качестве полноценной работы]».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом