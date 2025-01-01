×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
41
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
31
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
41
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
31
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
все новости группы
Eisregen
Германия
Metal
Black Metal
Dark Metal
Death Metal
http://www.fleischhaus.de/
Myspace:
http://www.myspace.com/frissscheisse
Facebook:
https://www.facebook.com/eisregen.official
4 сен 2025
:
Новое видео EISREGEN
24 июл 2024
:
Новое видео EISREGEN
1 июл 2024
:
Новое видео EISREGEN
5 окт 2023
:
Новое видео EISREGEN
13 янв 2023
:
Новое видео EISREGEN
19 дек 2022
:
Новое видео EISREGEN
19 ноя 2022
:
Новый альбом EISREGEN выйдет зимой
10 ноя 2022
:
Новое видео EISREGEN
12 июн 2020
:
Новое видео EISREGEN
1 май 2020
:
Новое видео EISREGEN
26 сен 2018
:
Видео с текстом от EISREGEN
10 май 2018
:
Новое видео EISREGEN
12 мар 2018
:
EISREGEN собираются выпустить мини-альбом
7 июл 2017
:
Новый альбом EISREGEN доступен для прослушивания
4 май 2017
:
Новое видео EISREGEN
13 апр 2017
:
Трек-лист нового альбома EISREGEN
25 июл 2015
:
Новый альбом EISREGEN выйдет в августе
15 июн 2015
:
Новый ЕР EISREGEN выйдет в июле
3 апр 2015
:
EISREGEN начнут запись в мае
21 апр 2014
:
Новая песня EISREGEN
10 фев 2014
:
Новый ЕР EISREGEN выйдет весной
17 ноя 2013
:
Новая песня EISREGEN
28 июл 2013
:
Обложка нового альбома EISREGEN
20 фев 2013
:
Компиляция EISREGEN выйдет в апреле
4 дек 2012
:
Новое видео EISREGEN на песню FALCO
14 ноя 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома EISREGEN
21 окт 2011
:
Новый ЕР EISREGEN выйдет в ноябре
1 май 2010
:
Новая песня EISREGEN
23 фев 2010
:
Название и трек-лист нового альбома EISREGEN
15 дек 2008
:
EISREGEN продлевают контракт с MASSACRE RECORDS
сегодня
Новое видео EISREGEN
Krebskolonie, новое видео EISREGEN, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 73
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет