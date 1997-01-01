13 апр 2017



Трек-лист нового альбома EISREGEN EISREGEN опубликовали трек-лист нового альбома "Fleischfilm", выход которого намечен на пятое мая на Massacre Records. Альбом будет доступен на обычном CD, диджипаке с бонус-треком, лимитированном пронумерованном виниле, в цифровом виде, а также бокс-сете с диджипаком, нашивкой, 3D-очками и 3D арт объектами. Сведение и мастеринг проводил Markus Stock в Klangschmiede Studio E. Adrian Keindorf отвечал за оформление:



“Drei Mütter”

“Hauch des Todes”

“Jenseits der Dunkelheit”

“Die letzte Reise des Alan Yates (Metamorphose 2)”

“Auf den Spuren der Säge”

“Tiefrot”

“Nahe der Friedhofsmauer”

“Menschenfresser”

“Syndikat des Schreckens”

“Im Blutrausch”

“Satan der Rache”

“Nachts kommt das Delirium” (Digipak Bonus)









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