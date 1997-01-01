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*Eisregen*



13 апр 2017 : 		 Трек-лист нового альбома EISREGEN

25 июл 2015 : 		 Новый альбом EISREGEN выйдет в августе

15 июн 2015 : 		 Новый ЕР EISREGEN выйдет в июле

3 апр 2015 : 		 EISREGEN начнут запись в мае

21 апр 2014 : 		 Новая песня EISREGEN

10 фев 2014 : 		 Новый ЕР EISREGEN выйдет весной

17 ноя 2013 : 		 Новая песня EISREGEN

28 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома EISREGEN

20 фев 2013 : 		 Компиляция EISREGEN выйдет в апреле

4 дек 2012 : 		 Новое видео EISREGEN на песню FALCO

14 ноя 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EISREGEN

21 окт 2011 : 		 Новый ЕР EISREGEN выйдет в ноябре

1 май 2010 : 		 Новая песня EISREGEN

23 фев 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома EISREGEN

15 дек 2008 : 		 EISREGEN продлевают контракт с MASSACRE RECORDS

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|||| 13 апр 2017

Трек-лист нового альбома EISREGEN

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EISREGEN опубликовали трек-лист нового альбома "Fleischfilm", выход которого намечен на пятое мая на Massacre Records. Альбом будет доступен на обычном CD, диджипаке с бонус-треком, лимитированном пронумерованном виниле, в цифровом виде, а также бокс-сете с диджипаком, нашивкой, 3D-очками и 3D арт объектами. Сведение и мастеринг проводил Markus Stock в Klangschmiede Studio E. Adrian Keindorf отвечал за оформление:

“Drei Mütter”
“Hauch des Todes”
“Jenseits der Dunkelheit”
“Die letzte Reise des Alan Yates (Metamorphose 2)”
“Auf den Spuren der Säge”
“Tiefrot”
“Nahe der Friedhofsmauer”
“Menschenfresser”
“Syndikat des Schreckens”
“Im Blutrausch”
“Satan der Rache”
“Nachts kommt das Delirium” (Digipak Bonus)

EISREGEN вЂ“ Fleischfilm Tracklisting Revealed



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exterminator
14 апр 2017, 04:32		Прошлый был мутным, понадеюсь на этот раз на что-то вменяемое.


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