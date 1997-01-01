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*Eisregen*



7 июл 2017 : 		 Новый альбом EISREGEN доступен для прослушивания

4 май 2017 : 		 Новое видео EISREGEN

13 апр 2017 : 		 Трек-лист нового альбома EISREGEN

25 июл 2015 : 		 Новый альбом EISREGEN выйдет в августе

15 июн 2015 : 		 Новый ЕР EISREGEN выйдет в июле

3 апр 2015 : 		 EISREGEN начнут запись в мае

21 апр 2014 : 		 Новая песня EISREGEN

10 фев 2014 : 		 Новый ЕР EISREGEN выйдет весной

17 ноя 2013 : 		 Новая песня EISREGEN

28 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома EISREGEN

20 фев 2013 : 		 Компиляция EISREGEN выйдет в апреле

4 дек 2012 : 		 Новое видео EISREGEN на песню FALCO

14 ноя 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EISREGEN

21 окт 2011 : 		 Новый ЕР EISREGEN выйдет в ноябре

1 май 2010 : 		 Новая песня EISREGEN

23 фев 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома EISREGEN

15 дек 2008 : 		 EISREGEN продлевают контракт с MASSACRE RECORDS

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Новый альбом EISREGEN доступен для прослушивания

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"Fleischfilm", новый альбом EISREGEN, доступен для прослушивания ниже.

EISREGEN Streaming Entire Fleischfilm Album





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