Новости
Karnivool

Новое видео KARNIVOOL



Aozora, новое видео KARNIVOOL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома In Verses, релиз которого намечен на шестое февраля на Cymatic Records / Sony Music:

“Ghost”
“Drone”
“Aozora”
“Animation”
“Conversations”
“Reanimation”
“All It Takes”
“Remote Self Control”
“Opal”
“Salva”




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом