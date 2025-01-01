Arts
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 29
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Equilibrium

1 окт 2025 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

2 сен 2025 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

12 окт 2024 : 		 Концертное видео EQUILIBRIUM

14 авг 2024 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

24 ноя 2023 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

7 июл 2023 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

28 окт 2021 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

13 окт 2021 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

15 авг 2021 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

6 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления EQUILIBRIUM

14 авг 2020 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

29 янв 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления EQUILIBRIUM

26 авг 2019 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

16 авг 2019 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

3 авг 2019 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

12 июл 2019 : 		 Трейлер нового альбома EQUILIBRIUM

20 июн 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому EQUILIBRIUM

26 дек 2016 : 		 Концертное видео EQUILIBRIUM

16 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома EQUILIBRIUM

9 авг 2016 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

31 июл 2016 : 		 Видео с текстом от EQUILIBRIUM

25 июн 2016 : 		 Видео с текстом от EQUILIBRIUM

13 май 2016 : 		 Обложка нового альбома EQUILIBRIUM

24 авг 2015 : 		 EQUILIBRIUM о России

23 май 2014 : 		 Новое видео EQUILIBRIUM

21 май 2014 : 		 EQUILIBRIUM нашли гитариста
Новое видео EQUILIBRIUM



I'll Be Thunder, новое видео EQUILIBRIUM, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 131

