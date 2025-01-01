×
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
29
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
28
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
Equilibrium
Германия
Folk Metal
Viking Metal
1 окт 2025
:
Новое видео EQUILIBRIUM
2 сен 2025
:
Новое видео EQUILIBRIUM
12 окт 2024
:
Концертное видео EQUILIBRIUM
14 авг 2024
:
Новое видео EQUILIBRIUM
24 ноя 2023
:
Новое видео EQUILIBRIUM
7 июл 2023
:
Новое видео EQUILIBRIUM
28 окт 2021
:
Новое видео EQUILIBRIUM
13 окт 2021
:
Новое видео EQUILIBRIUM
15 авг 2021
:
Новое видео EQUILIBRIUM
6 янв 2021
:
Профессиональное видео с выступления EQUILIBRIUM
14 авг 2020
:
Новое видео EQUILIBRIUM
29 янв 2020
:
Профессиональное видео с выступления EQUILIBRIUM
26 авг 2019
:
Новое видео EQUILIBRIUM
16 авг 2019
:
Новое видео EQUILIBRIUM
3 авг 2019
:
Новое видео EQUILIBRIUM
12 июл 2019
:
Трейлер нового альбома EQUILIBRIUM
20 июн 2019
:
Видеотрейлер к новому альбому EQUILIBRIUM
26 дек 2016
:
Концертное видео EQUILIBRIUM
16 авг 2016
:
Трейлер нового альбома EQUILIBRIUM
9 авг 2016
:
Новое видео EQUILIBRIUM
31 июл 2016
:
Видео с текстом от EQUILIBRIUM
25 июн 2016
:
Видео с текстом от EQUILIBRIUM
13 май 2016
:
Обложка нового альбома EQUILIBRIUM
24 авг 2015
:
EQUILIBRIUM о России
23 май 2014
:
Новое видео EQUILIBRIUM
21 май 2014
:
EQUILIBRIUM нашли гитариста
7 май 2014
:
Новая песня EQUILIBRIUM
23 апр 2014
:
Трейлер нового альбома EQUILIBRIUM
15 апр 2014
:
Трейлер нового альбома EQUILIBRIUM
31 мар 2014
:
Sandra и Andi уходят из EQUILIBRIUM
30 мар 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома EQUILIBRIUM
2 мар 2014
:
EQUILIBRIUM начали работу над альбомом
19 авг 2013
:
EQUILIBRIUM отвечают на вопросы
3 авг 2013
:
EQUILIBRIUM отвечают на вопросы
28 июн 2013
:
Новый миньон EQUILIBRIUM выйдет в августе
13 янв 2012
:
Кавер-версия саундтрека The Elder Scrolls V: Skyrim от EQUILIBRIUM
17 июн 2010
:
Новое видео EQUILIBRIUM
11 июн 2010
:
Новый альбом EQUILIBRIUM доступен для прослушивания
21 май 2010
:
Новый трек EQUILIBRIUM
6 май 2010
:
Трейлер к новому альбому EQUILIBRIUM
18 апр 2010
:
Конкурс и песня от EQUILIBRIUM
14 апр 2010
:
Обложка и дата выхода нового альбома EQUILIBRIUM
20 мар 2010
:
EQUILIBRIUM представили нового барабанщика
3 мар 2010
:
EQUILIBRIUM представили нового вокалиста
18 фев 2010
:
EQUILIBRIUM подтвердили уход вокалиста и барабанщика
12 фев 2010
:
EQUILIBRIUM расстались с вокалистом и ударником
4 май 2008
:
EQUILIBRIUM завершили работу над новым альбомом
14 окт 2006
:
EQUILIBRIUM заключили контракт с Nuclear Blast
сегодня
Новое видео EQUILIBRIUM
I'll Be Thunder, новое видео EQUILIBRIUM, доступно для просмотра ниже.
Сообщений нет
просмотров: 131
