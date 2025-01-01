×
Kill Ritual
США
Thrash Metal
http://www.killritual.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/killritual
Facebook:
https://www.facebook.com/KillRitual
21 окт 2025
:
Новое видео KILL RITUAL
9 окт 2025
:
Новое видео KILL RITUAL
5 окт 2022
:
Новая песня KILL RITUAL
16 сен 2022
:
Видео с текстом от KILL RITUAL
1 май 2022
:
KILL RITUAL нашли лейбл
7 окт 2021
:
Новый ЕР KILL RITUAL выйдет осенью
24 май 2021
:
Видео с текстом от KILL RITUAL
6 дек 2019
:
Видео с текстом от KILL RITUAL
2 ноя 2019
:
Видео с текстом от KILL RITUAL
27 май 2017
:
Новая песня KILL RITUAL
17 ноя 2016
:
Барабанщик KING DIAMOND на новом альбоме KILL RITUAL
8 янв 2016
:
KILL RITUAL нашли гитариста
10 авг 2015
:
Новое видео KILL RITUAL
2 июн 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома KILL RITUAL
1 апр 2015
:
Новая песня KILL RITUAL
17 мар 2015
:
Семплы новых песен KILL RITUAL
27 фев 2015
:
KILL RITUAL нашли вокалиста
14 янв 2015
:
KILL RITUAL ищут вокалиста
23 дек 2014
:
Новая песня KILL RITUAL
15 окт 2014
:
KILL RITUAL нашли ударника
1 мар 2014
:
Новая песня KILL RITUAL
25 янв 2014
:
Семплы новых песен KILL RITUAL
21 янв 2014
:
Обложка нового альбома KILL RITUAL
11 дек 2013
:
KILL RITUAL на GOLDEN CORE RECORDS/ZYX MUSIC
3 авг 2013
:
Новая песня KILL RITUAL
12 май 2013
:
KILL RITUAL расстались с барабанщиком
16 янв 2013
:
Новый гитарист KILL RITUAL
2 окт 2012
:
Новое видео KILL RITUAL
23 авг 2012
:
KILL RITUAL на SCARLET RECORDS
11 апр 2012
:
Новая песня KILL RITUAL
25 окт 2011
:
Обложка нового альбома KILL RITUAL
14 окт 2011
:
KILL RITUAL завершили сведение
14 май 2011
:
KILL RITUAL отправятся в студию в следующем месяце
21 мар 2011
:
Бывшие участники IMAGIKA, ELDRITCH, DARK ANGEL объединили усилия в KILL RITUAL
сегодня
Новое видео KILL RITUAL
In My Head, новое видео KILL RITUAL, доступно для просмотра ниже.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
