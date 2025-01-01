Arts
Kill Ritual

21 окт 2025 : 		 Новое видео KILL RITUAL

9 окт 2025 : 		 Новое видео KILL RITUAL

5 окт 2022 : 		 Новая песня KILL RITUAL

16 сен 2022 : 		 Видео с текстом от KILL RITUAL

1 май 2022 : 		 KILL RITUAL нашли лейбл

7 окт 2021 : 		 Новый ЕР KILL RITUAL выйдет осенью

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от KILL RITUAL

6 дек 2019 : 		 Видео с текстом от KILL RITUAL

2 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KILL RITUAL

27 май 2017 : 		 Новая песня KILL RITUAL

17 ноя 2016 : 		 Барабанщик KING DIAMOND на новом альбоме KILL RITUAL

8 янв 2016 : 		 KILL RITUAL нашли гитариста

10 авг 2015 : 		 Новое видео KILL RITUAL

2 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILL RITUAL

1 апр 2015 : 		 Новая песня KILL RITUAL

17 мар 2015 : 		 Семплы новых песен KILL RITUAL

27 фев 2015 : 		 KILL RITUAL нашли вокалиста

14 янв 2015 : 		 KILL RITUAL ищут вокалиста

23 дек 2014 : 		 Новая песня KILL RITUAL

15 окт 2014 : 		 KILL RITUAL нашли ударника

1 мар 2014 : 		 Новая песня KILL RITUAL

25 янв 2014 : 		 Семплы новых песен KILL RITUAL

21 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома KILL RITUAL

11 дек 2013 : 		 KILL RITUAL на GOLDEN CORE RECORDS/ZYX MUSIC

3 авг 2013 : 		 Новая песня KILL RITUAL

12 май 2013 : 		 KILL RITUAL расстались с барабанщиком
Новое видео KILL RITUAL



In My Head, новое видео KILL RITUAL, доступно для просмотра ниже.




