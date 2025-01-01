Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 41
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 41
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 30
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
[= ||| все новости группы



*

Novembre

*



7 ноя 2025 : 		 Новое видео NOVEMBRE

23 окт 2025 : 		 Новое видео NOVEMBRE

21 сен 2025 : 		 Новая песня NOVEMBRE

11 июл 2025 : 		 Новая песня NOVEMBRE

10 май 2016 : 		 Новое видео NOVEMBRE

2 апр 2016 : 		 Новый альбом NOVEMBRE доступен для прослушивания

23 мар 2016 : 		 Новая песня NOVEMBRE

18 фев 2016 : 		 Видео с текстом от NOVEMBRE

18 янв 2016 : 		 Новый альбом NOVEMBRE выйдет в апреле

27 апр 2015 : 		 NOVEMBRE начали работу над альбомом

30 ноя 2008 : 		 NOVEMBRE начали запись нового альбома

13 окт 2008 : 		 NOVEMBRE переиздадут альбом "Classica" с бонус-треками

28 окт 2007 : 		 NOVEMBRE: Новое видео в сети

26 сен 2007 : 		 Детали нового альбома NOVEMBRE

29 апр 2007 : 		 NOVEMBRE : новый альбом будет готов уже в мае

15 фев 2007 : 		 Новый диск NOVEMBRE выйдет в сентябре

29 июл 2005 : 		 NOVEMBRE подписали контракт с PEACEVILLE RECORDS
| - |

|||| сегодня

Новое видео NOVEMBRE



zoom
Neptunian Hearts новое видео NOVEMBRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Words Of Indigo', релиз которого намечен на седьмое ноября на Peaceville












Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 21

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом