Новости
Novembre

21 сен 2025 : 		 Новая песня NOVEMBRE

11 июл 2025 : 		 Новая песня NOVEMBRE

10 май 2016 : 		 Новое видео NOVEMBRE

2 апр 2016 : 		 Новый альбом NOVEMBRE доступен для прослушивания

23 мар 2016 : 		 Новая песня NOVEMBRE

18 фев 2016 : 		 Видео с текстом от NOVEMBRE

18 янв 2016 : 		 Новый альбом NOVEMBRE выйдет в апреле

27 апр 2015 : 		 NOVEMBRE начали работу над альбомом

30 ноя 2008 : 		 NOVEMBRE начали запись нового альбома

13 окт 2008 : 		 NOVEMBRE переиздадут альбом "Classica" с бонус-треками

28 окт 2007 : 		 NOVEMBRE: Новое видео в сети

26 сен 2007 : 		 Детали нового альбома NOVEMBRE

29 апр 2007 : 		 NOVEMBRE : новый альбом будет готов уже в мае

15 фев 2007 : 		 Новый диск NOVEMBRE выйдет в сентябре

29 июл 2005 : 		 NOVEMBRE подписали контракт с PEACEVILLE RECORDS
Новая песня NOVEMBRE



Your Holocene, новая песня NOVEMBRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Words Of Indigo', релиз которого намечен на седьмое ноября на Peaceville




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 143

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом