Новое видео A.A. WILLIAMS



“Just A Shadow”, новое видео A.A. WILLIAMS, доступно для просмотра ниже.



Gerardo Martinez, один из основателей Reigning Phoenix Music (RPM): «У нее один из самых неотразимых голосов в современной музыке. Она не боится исследовать уязвимость с редкой поэтической глубиной. Для нас большая честь приветствовать ее в семье RPM, и "Just A Shadow" — это потрясающее представление о том, что мы создадим вместе!»







