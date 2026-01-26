сегодня



MATT SORUM: «VELVET REVOLVER могли бы стать такими же известными, как GUNS N' ROSES



Matt Sorum в недавнем интервью поговорил о раннем этапе творческого пути VELVET REVOLVER:



«Пришел Скотт Вейланд, и мы записали альбом "Contraband". Скотт был одним из величайших музыкантов. Это были трудные времена, первые дни, но оно того стоило. Было много наркотиков и всего такого. Я завязал. И все остальные привели себя в порядок, мы повторили все наши очевидные клише в стиле рок-н-ролл; это было что-то вроде "Behind The Music" на VH1. Мы все привели себя в порядок и договорились, что сделаем это. В то время нам было за сорок, что было чертовски много. Это было что-то вроде "О, черт". И лейблам на самом деле было наплевать, что это были три парня из GN'R. [Они спросили]: "Кто певец и где эти песни?" И тут пришел Вейланд. Я помню, что это дало реальной толчок группе. В тот момент мы стали VELVET REVOLVER, и все закрутилось, было так захватывающе. И после всей этой работы — тяжелой работы — я часто говорю это людям, потому что, по-моему, многие думают о нас так, словно мы просто просыпаемся, включаем музыку, и все само собой случается. Что-то из серии "Эти парни не работают". Но да, это были потрясающие времена. Для меня это было похоже на то, как если бы я был основателем своей первой группы. Конечно, я был в другой группе, но это была новая группа, и нам пришлось делать все с начала. Мы же не могли быть GNR. И бросить все тоже не могли».



Говоря о том, чем подход VELVET REVOLVER к написанию песен отличался от того, как GUNS N' ROSES писали музыку, Matt сказал:



«Мы создали альбом, который был своего рода [отражением] того времени. Были и другие по-настоящему крутые группы — LINKIN PARK, но нам всем нравились QUEENS OF THE STONE AGE, и на подходе были FOO FIGHTERS. У них было другое ритмическое восприятие. Ритм не был таким чванливым, как в ретро-рок-н-ролле. Это было больше похоже на панковскую тусовку. Это был хороший клуб. И я помню, когда мы выпустили первый сингл "Slither", в нем был какой-то слэш-рифф с "сексуальным" вокалом Вейланда [STONE TEMPLE PILOTS], монотонный звук, который он исполнял в большом размашистом припеве. И мы сняли подходящее видео. Все было очень продумано, когда мы рассматривали, какими хотим быть. И название альбома "Contraband" — то, что доктор прописал. Все это дерьмо — наркотики, атрибутика — на самом деле отразилось на нашей жизни. Такими мы были с тех пор и по сей день. И, чувак, если ты посмотришь первое видео, то увидишь, что мы все были в лучшей форме за всю нашу жизнь. Мы очень серьезно подошли к вопросу о том, как мы будем и что мы будем делать. Мы никогда не говорили об этом в таком ключе, но это было известно. Это было просто: "Мы должны быть лучшими, на что только способны. Давайте, черт возьми, просто забудем обо всем". И я бы сказал, что чувство голода в тот период времени было точно таким же, как в детстве. Перенесемся на 25 лет вперед, и тогда я подумал: "Я собираюсь это сделать. Мы все собираемся это сделать". И альбом стал событием. Когда это прозвучало по радио, как и каждый час на KROQ [радиостанции в Лос-Анджелесе], я подумал: "О, вот и началось". Дальше мы начали выступать в качестве хедлайнеров, все распродавалось, все такое прочее. Итак, игра началась. Это было так захватывающе!»



Далее он посетовал на распад VELVET REVOLVER, сказав:



«Мы не были такими известными, как GN'R, но могли бы такими стать. Просто она просуществовала недостаточно долго. На самом деле, я не думаю, что дело в ее популярности. Ты выступаешь на арене, и она достаточно большая… Но для меня это, наверное, было лучше всего, потому что я мыслил намного яснее. Я прошел через многое, мы все через это прошли. Мы все совершали какие-то ошибки. Другая группа распалась. Мы же реально хотели сохранить все вместе. К сожалению, мы снова попали во власть дурных привычек, занялись тем же самым старым дерьмом, и колеса у нас отвалились. Но я до сих пор вспоминаю тот [период], особенно когда мы получали "Грэмми". Мы никогда не получали "Грэмми" с GN'R — никогда. Но это был важный момент. Три номинации на "Грэмми", а затем мы выиграли одну. И люди говорят: "О, награды, что угодно". Но я не знаю. Приятно их получить. [Смеется]»







