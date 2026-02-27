Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня ARCH ENEMY 29
[= ||| все новости группы



*

Sonata Arctica

*



27 фев 2026 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

16 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

26 мар 2025 : 		 Видео полного выступления SONATA ARCTICA

11 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

29 авг 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

9 мар 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

2 мар 2024 : 		 Вскрытие альбома SONATA ARCTICA

7 фев 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

26 янв 2024 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

8 дек 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

23 ноя 2023 : 		 Новый альбом SONATA ARCTICA выйдет весной

13 окт 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

13 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

21 янв 2022 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

1 апр 2021 : 		 Акустический альбом SONATA ARCTICA

18 май 2020 : 		 SONATA ARCTICA онлайн

7 сен 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

24 авг 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

8 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

1 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

28 июл 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

21 июл 2019 : 		 Детали нового альбома SONATA ARCTICA

10 июл 2019 : 		 Вокалист SONATA ARCTICA: «Существует много групп, которые всегда играли пауэр-металл лучше нас»

22 июн 2019 : 		 Новое видео с текстом от SONATA ARCTICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня SONATA ARCTICA



zoom
"Freedom Concept", новая песня группы SONATA ARCTICA, доступна для прослушивания ниже.

Tony Kakko: «Это песня о понимании и непонимании концепции свободы, о том, что часто забываешь, что она сопряжена с ответственностью, и о том, что любые ценности и мысли, которые у тебя могут быть, не передаются автоматически твоим отпрыскам, и о том, что в большинстве случаев это чертовски здорово... (вздыхает) Она лежит у меня на столе уже несколько лет. прошло некоторое время, и мы решили, что такой мелодичный пауэр-металл, каким мы его знаем, станет хорошим способом отпраздновать 30-летие "tourette", который мы начали записывать в конце января 2026 года, одновременно работая над нашим следующим студийным альбомом. Этой песни там не будет. Так что... еще один особенный перекус в перерывах между приемами пищи. Наслаждайтесь!»




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 фев 2026
Corpsegrinder04
Спасибо. Лучше сольник Лииматайнена 2022-го переслушать, чем этот порожняк в уши заливать.
просмотров: 341

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом