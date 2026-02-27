сегодня



Новая песня SONATA ARCTICA



"Freedom Concept", новая песня группы SONATA ARCTICA, доступна для прослушивания ниже.



Tony Kakko: «Это песня о понимании и непонимании концепции свободы, о том, что часто забываешь, что она сопряжена с ответственностью, и о том, что любые ценности и мысли, которые у тебя могут быть, не передаются автоматически твоим отпрыскам, и о том, что в большинстве случаев это чертовски здорово... (вздыхает) Она лежит у меня на столе уже несколько лет. прошло некоторое время, и мы решили, что такой мелодичный пауэр-металл, каким мы его знаем, станет хорошим способом отпраздновать 30-летие "tourette", который мы начали записывать в конце января 2026 года, одновременно работая над нашим следующим студийным альбомом. Этой песни там не будет. Так что... еще один особенный перекус в перерывах между приемами пищи. Наслаждайтесь!»







+1 -2



( 1 ) просмотров: 341

