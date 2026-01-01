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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 30
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Bear McCreary

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|||| сегодня

SLASH, DUFF и CHID SMITH в новом сингле BEAR MCCREARY



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"Cool Kids" feat. Slash, Duff McKagan, Chad Smith, новая песня BEAR MCCREARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Singularity: Ekleipsis", выход которого запланирован на 31 июля на Sparks & Shadows Records:

01. Overture II
02. Our Kingdom (feat. Alissa White-Gluz and Brendan McCreary)
03. The Chandelier (feat. Patrick Stump)
04. Black Box (Feat. Joe Duplantier and The Mystery Of The Bulgarian Voices)
05. Kill Us Anyway (feat. Brendan McCreary)
06. Sweet Misery (feat. Claudio Sanchez and Tim Henson)
07. Blueshift (feat. Steve Vai, Tim Henson, and Brendan McCreary)
08. Alexandria (feat. Raya Yarbrough and Guthrie Govan)
09. Pray For A Storm (feat. Stewart Copeland and Brendan McCreary)
10. Supernova (feat. N.T. Bullock)
11. Cool Kids (feat. Slash, Duff McKagan, Chad Smith, and Brendan McCreary)
12. Shades Of Gray (feat. Brendan McCreary)
13. The Elephant's Foot (feat. Jens Kidman)
14. One Fine Day (feat. Slash and Brendan McCreary)
15. I Forever (feat. Brendan McCreary)




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