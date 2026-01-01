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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
49
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
47
Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
46
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
49
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
47
Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
46
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
все новости группы
Edu Falaschi
Бразилия
Symphonic
Power Metal
http://www.edufalaschi.com.br
Myspace:
http://www.myspace.com/edufalaschiofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/edufalaschi.officialpage
8 июн 2026
:
Новая песня EDU FALASCHI
29 май 2026
:
Новая песня EDU FALASCHI
16 май 2026
:
Новое видео EDU FALASCHI
30 мар 2026
:
Концертное видео EDU FALASCHI
7 июл 2025
:
Kai Hansen и Roy Khan присоединились к EDU FALASCHI для кавер-версии HELLOWEEN
6 сен 2024
:
Концертное видео EDU FALASCHI
11 июн 2024
:
Новое видео EDU FALASCHI
6 июн 2024
:
Новое видео EDU FALASCHI
12 апр 2024
:
Новое видео EDU FALASCHI
26 дек 2023
:
Новое видео EDU FALASCHI
22 авг 2023
:
Новое видео EDU FALASCHI
2 дек 2021
:
Новое видео EDU FALASCHI
9 июл 2020
:
Трейлер концертного релиза EDU FALASCHI
15 июн 2020
:
EDU FALASCHI выпускает концертный релиз
29 апр 2016
:
Видео с текстом от EDU FALASCHI
10 мар 2016
:
Новый релиз EDU FALASCHI выйдет в мае
14 янв 2016
:
Кавер-версия ANGRA от EDU FALASCHI
4 сен 2015
:
EDU FALASCHI нашел лейбл
19 авг 2015
:
Акустика от EDU FALASCHI
15 мар 2015
:
EDU FALASCHI отметит юбилей
30 июл 2009
:
Эду Фаласки продюсирует дебютный альбом STILL ALIVE
8 июн 2026
Новая песня EDU FALASCHI
Intuição Feat. Rafael Bittencourt, новое видео с текстом от EDU FALASCHI, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет