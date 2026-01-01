STICK MEN воздадут должное альбому KING CRIMSON's 'Thrak'
Группа STICK MEN, в состав которой входят Tony Levin, Pat Mastelotto и Markus Reuter, четвертого сентября выпустят пластинку "Let's Thrak Again", одобренный Robert'ом Fripp'ом трибьют альбому KING CRIMSON "Thrak":
"Let's Thrak Again" (Reel One):
01. Let's Thrak Again
02. Like We Did Last Summer
03. Haggin Triptych
04. Komodo
05. Swimming In Tea
06. Bash Machine
07. Reading The Future
08. Thief Of The Dice
09. Brutal
10. Dark Birthday
11. Fandango
12. The Well
"Let's Thrak Again" (Reel Two):
01. Dark Birthday
02. Komodo
03. Let's Thrak Again
04. Like We Did Last Summer
05. Renoir
06. Swimming In Tea
07. Bash Machine
08. Brutal (Pat)
09. Carriage Parade
10. Fandango
11. Reading The Future
12. The Well
13. Thief Of The Dice
14. Yosemite Sunset
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет