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FERRET MUSIC возвращается!



Легендарный независимый лейбл Ferret Music, сыгравший ключевую роль в становлении металкора 2000-х годов и выросший из любви к панку, хардкору и металлу, официально возвращается в игру. Это одно из самых долгожданных возрождений в мире тяжелой музыки. На пике своей деятельности Ferret Music стал стартовой площадкой для целого поколения знаковых групп, заслужив репутацию лейбла, который умел распознавать артистов, опережающих свое время.



Возвращение открывает новую главу в истории компании. Теперь Ferret Music вновь сосредоточится на поиске и развитии музыкантов, готовых раздвигать жанровые границы. Первыми коллективами, подписавшими контракт с обновленным лейблом, стали BORE и WOUNDED TOUCH.



Основатель Ferret Music Carl Severson: «Я основал Ferret, потому что хотел стать частью хардкор-сцены. Все мои друзья были талантливыми музыкантами и играли в группе ENDEAVOR (первый релиз Ferret — Ferret 01), а мне хотелось делать для них больше, чем просто таскать аппаратуру. Я хотел внести свой вклад в то, чем они занимались.



Это увлечение превратилось в дело всей моей жизни и в мою профессию. Большую часть существования лейбла я работал со своими друзьями, выпускал группы, которые мы сами любили слушать, и, если честно, всё это было настоящим приключением.



Мы росли, постепенно заглянули за кулисы музыкального бизнеса и пошли дальше. Многое изменилось. Но мои друзья остались теми же, и музыку мы по-прежнему любим. Так что вот мы снова здесь».



Гитарист BORE Danny Kopij отметил: «Ferret всегда был для нас лейблом, на который мы равнялись. От "Cult Classic" до "Hot Damn!", от "A Great Artist" до "Versions" — музыка, которую годами выпускали Carl, Rick и вся команда, буквально стала частью нашей музыкальной ДНК.



Поэтому оказаться в семье Ferret — уже огромная честь. А стать частью его возрождения — это вообще мечта всей жизни. Мы с нетерпением ждем новой главы в истории нашей группы и счастливы пройти этот путь в настоящем стиле Ferret».



Ему вторит вокалист WOUNDED TOUCH Nick Holland: «Каждый раз, когда нас спрашивали, с каким лейблом мы мечтали бы подписаться, мы всегда называли Ferret. Отчасти чтобы подшутить, но главным образом — совершенно искренне. Для нас это всегда был настоящий Святой Грааль.



Наше музыкальное взросление прошло под пластинки из каталога Ferret, поэтому мы и без того были бы в восторге от его возвращения. Но получить возможность стать частью этого возрождения и оказаться рядом с альбомами, определившими целый жанр, — это признание, которое невозможно купить, обменять или обесценить. Мы сделаем всё возможное, чтобы оправдать оказанное нам доверие и оказаться в авангарде новой истории Ferret».



Основанный вокалистом NORA Carl'ом Severson'ом, Ferret Music с первых лет стал одной из важнейших сил в андеграундных металл- и хардкор-сценах. Именно здесь выходили релизы CONVERGE, DISEMBODIED, KILLSWITCH ENGAGE, ZAO, EVERY TIME I DIE, а позднее — POISON THE WELL, IN FLAMES, THE DEVIL WEARS PRADA и многих других.



Лейбл вырос внутри DIY-сообщества и завоевал доверие благодаря принципу, который ставил интересы артистов выше сиюминутной выгоды и был ориентирован на долгосрочное развитие музыкантов.



Теперь Ferret Music возвращается с той же философией — в момент, когда тяжелая музыка вновь переживает подъем благодаря локальным сценам, живым сообществам и стремлению слушателей к искренности. Carl Severson вновь стоит у руля и намерен искать новое поколение музыкантов, которые будут двигать жанр вперед, сохраняя дух, с которого когда-то всё начиналось.



При этом Severson продолжит работу и в Good Fight Management, которой он занимается вместе с Ethan'ом Harrison'ом. Компания по-прежнему активно развивается и представляет интересы таких коллективов, как GREAT AMERICAN GHOST, DENIAL OF LIFE, Johnny Booth, HEAVY HITTER и YOUR SPIRIT DIES. Good Fight и Ferret Music будут существовать параллельно, дополняя друг друга.



В ближайшие месяцы лейбл пообещал объявить о новых контрактах и релизах. По словам представителей компании, возвращение Ferret Music — это не просто возрождение известного имени, а заявление о намерении вновь занять одно из ведущих мест в будущем тяжелой музыки.



В честь возвращения Ferret Music также запускает серию виниловых переизданий культовых пластинок своего каталога. Кроме того, часть релизов Good Fight Music постепенно войдет в каталог Ferret, что станет новым этапом развития лейбла.



Первая волна включает сразу несколько знаковых изданий.



Альбом REMEMBERING NEVER "God Save Us" впервые выйдет на виниле — с оригинальной обложкой и дополнительной композицией. Переиздание приурочено к 20-летию пластинки и посвящено памяти Peter "Mean Pete" Kowalsky.



Следом появится EP TORN APART "The Fifty-Ninth Session", который прежде был доступен только на CD. Материал был заново сведен и ремастирован гитаристом Drew Lamond и впервые будет выпущен на односторонней 12-дюймовой виниловой пластинке.



Также выйдут два релиза, первоначально изданные через Good Fight Music.



"Suffering Spirit" группы OLD WOUNDS получит специальное юбилейное переиздание, благодаря которому давно распроданная пластинка вновь станет доступна поклонникам. Лейбл называет ее одной из важнейших работ современного metallic hardcore, запечатлевшей переход группы к более мрачному и атмосферному звучанию.



Кроме того, будет переиздан альбом RACETRAITOR "Creation And The Timeless Order Of Things", дополненный гостевыми вокальными партиями Dennis Lyxzén (REFUSED), Tim Kinsella (JOAN OF ARC, CAP'N JAZZ), Stan Liszewski (TERMINAL NATION) и Sanket Lama (CHEPANG). Выход релиза совпадет с серией летних концертов коллектива.



Когда в конце 1990-х хардкор, панк и металл начали сливаться в новую, агрессивную форму тяжелой музыки, объединенную мощной андеграундной сетью единомышленников, Ferret Music быстро стал одним из главных независимых голосов этой сцены.



Лейбл родился буквально в спальне дома Carl'a Severson'a в штате Нью-Джерси и постепенно вырос благодаря усилиям таких людей, как Rick Barnhart и Matthew "Portland" Hay. Для них Ferret Music никогда не был просто бизнесом — главным всегда оставались люди и музыка, а не прибыль.



Философия была предельно простой: сначала построить карьеру группы — и только потом развивать сам лейбл.



Первые годы Ferret были по-настоящему DIY: подвальные концерты, семидюймовые пластинки и доверие, которое зарабатывалось поступками, а не словами. Лейбл относился к музыкантам как к партнерам, а не как к источнику дохода. Именно это помогло сформировать один из самых влиятельных каталогов в истории металкора и хардкора.



Именно Ferret Music выпустил дебютный одноименный альбом KILLSWITCH ENGAGE в 2000 году, а позже Carl лично познакомил группу с Roadrunner Records, где коллектив впоследствии добился платиновых продаж.



Лейбл также стал первым домом для FOXY SHAZAM, чья музыка позже прозвучала во вселенной DC, созданной James'ом Gunn'ом.



Одними из первых в Ferret поверили и в ICE NINE KILLS, которые впоследствии гастролировали с METALLICA, получили «золотой» сингл и записали хиты для таких культовых хоррор-франшиз, как "Scream" и "Terrifier".



Особое место в истории лейбла занимает сотрудничество с EVERY TIME I DIE, которые стали постоянными участниками Vans Warped Tour, выступали в совместных турах с BRING ME THE HORIZON и были на обложках журналов Kerrang! и Alternative Press.



Главной силой Ferret всегда оставалась не только способность находить талантливые группы, но и готовность терпеливо помогать им расти. Никаких искусственно раздутых кампаний, громких маркетинговых трюков или коротких путей к успеху — только хорошая музыка, тяжелый труд и честное отношение к артистам.



Именно поэтому с лейблом сотрудничали и признанные коллективы — IN FLAMES, THE DEVIL WEARS PRADA, POISON THE WELL, MADBALL, SHADOWS FALL и ZAO.



Эти отношения строились на взаимном уважении. Ferret никогда не гонялся за громкими именами, а выбирал музыкантов, разделявших его ценности. Благодаря этому каталог лейбла объединил самые разные направления тяжелой музыки — от ранних релизов CONVERGE и THE BRONX до MARTYR AD, MISERY SIGNALS и BOYS NIGHT OUT.



Спустя 30 лет после основания Ferret Music возвращается в 2026 году с теми же принципами, энтузиазмом и любовью к музыке. И, что особенно важно, лейбл снова оказался в руках людей, которые его создали. Carl Severson и Rick Barnhart уже формируют новое поколение групп, способных сохранить наследие Ferret и одновременно открыть для него новую страницу.



Возвращение лейбла происходит в момент, когда сцена, развитию которой он когда-то помог, переживает новый расцвет: вновь процветают небольшие концерты, группы находят слушателей без помощи мейджоров, винил снова востребован, а независимая инфраструктура стала сильнее, чем когда-либо. Но в своей основе Ferret Music остается тем же самым небольшим DIY-лейблом, который ставит артистов на первое место. И именно поэтому его возвращение сегодня выглядит особенно важным.







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