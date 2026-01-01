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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку



Магазин комиксов Torpedo Comics, принадлежащий барабанщику SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan'у, закрыл свою точку в Лас-Вегасе, проработав почти десять лет. На двери магазина появилось объявление:



«Спасибо жителям Лас-Вегаса за поддержку на протяжении последних девяти лет!»



Ранее Torpedo Comics считался крупнейшим магазином коллекционных комиксов в Неваде. Несмотря на закрытие физического магазина, бренд продолжит работу в интернете через собственный сайт.



Основанный John Dolmayan'ом, Torpedo Comics специализируется на продаже редких выпусков «золотого» и «серебряного» веков американских комиксов. Сам Dolmayan начал собирать и покупать редкие комиксы более чем за двадцать лет до открытия магазина в Лас-Вегасе.



«Я начал продавать комиксы еще в начале 90-х, потому что в восемнадцать лет довольно сложно постоянно просить у родителей деньги на очередной выпуск, — рассказывал он в интервью Las Vegas Review-Journal. — Поначалу я только терял деньги, пытаясь торговать на фестивалях и выставках, пока не понял, как все это работает. К тому моменту, когда SYSTEM OF A DOWN подписали контракт с лейблом, я уже зарабатывал 55–60 тысяч долларов в год. Когда же присоединился к группе, мне пришлось пойти на серьезное снижение доходов».



Именно Dolmayan когда-то убедил Heidi Woan, супругу диджея LINKIN PARK Joe Hahn'а, купить мужу первый выпуск The Incredible Hulk за 10 тысяч долларов.



В 2003 году он запустил интернет-магазин Torpedo Comics, а затем открыл физическую торговую точку, ассортимент которой насчитывал около 60 тысяч современных и коллекционных комиксов.



«Мне не нужны восемнадцать магазинов. Мне нужен лучший магазин, — говорил John в интервью Vegas Seven в 2017 году. — Когда я впервые переступил порог магазина комиксов, передо мной словно ожил целый фантастический мир. Именно это ощущение я и хотел воссоздать».



Ранее Dolmayan также заявлял, что многие современные магазины комиксов превратились в «обычные игровые клубы с комиксами на полках».



Любовь к этому увлечению он перенес и на сцену. Во время тура SYSTEM OF A DOWN 2006 года John использовал уникальную барабанную установку, оформленную рисунками 22 известных художников комиксов, среди которых Jim Lee, Simon Bisley, Kevin Eastman, Neal Adams и Bill Sienkiewicz. Каждому из них отправили отдельные элементы установки, на которых они создали оригинальные иллюстрации.



Страсть к коллекционированию редких комиксов появилась у Dolmayan'а задолго до прихода в SYSTEM OF A DOWN. Еще ребенком он тратил свои пять долларов карманных денег на новые выпуски любимых серий, а позже начал перепродавать старые номера через газетные объявления и на тематических выставках. Со временем доходы от торговли комиксами стали превышать заработок на обычной работе.



После вступления в SYSTEM OF A DOWN в 1997 году John отошел от бизнеса, хотя коллекционировать не перестал. Благодаря гастролям он посещал магазины комиксов и антикварные лавки по всему миру, разыскивая редкие и дорогие издания, которые было практически невозможно найти в свободной продаже. В редкие перерывы между турами он вновь торговал своими находками на фестивалях, что в итоге привело к открытию Torpedo Comics — сначала в интернете, а затем и первого стационарного магазина в Лас-Вегасе. Позже сеть расширилась еще тремя магазинами в Южной Калифорнии, каждый из которых специализировался на редких и труднодоступных выпусках.



Помимо коллекционирования, Dolmayan попробовал себя и в качестве автора комиксов. Его первой работой стала постапокалиптическая научно-фантастическая серия "Ascencia", действие которой разворачивается через 150 лет в будущем и исследует вопрос о том, насколько далеко человечество готово зайти ради бессмертия. Позже он выпустил еще одну серию — "Dead Samurai", зомби-триллер, события которого происходят в феодальной Японии XVI века.







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