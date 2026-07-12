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Придумана система маркировки песен, созданных с использованием искусственного интеллекта



Крупнейшие организации музыкальной индустрии, включая IFPI, RIAA, A2IM, WIN, IMPALA, The Grammys, SAG-AFTRA и Human Artistry Campaign, объявили о едином добровольном стандарте маркировки музыкальных треков, который позволит слушателям понимать, каким образом при создании записи использовался генеративный искусственный интеллект (GenAI).



Новая система предусматривает две категории — «AI-Generated» и «AI-Assisted» — и рассчитана на широкое внедрение музыкальными стриминговыми сервисами и другими участниками индустрии по всему миру. При этом разработчики подчеркивают, что стандарт будет развиваться по мере совершенствования технологий и изменения требований.



Генеральный директор IFPI Vikki Oakley и председатель и CEO RIAA Mitch Glazier заявили:



«Поклонники хотят знать, использовался ли генеративный искусственный интеллект при создании музыки, которую они слушают, и каким образом. Поскольку человеческое творчество и подлинность чрезвычайно важны для любителей музыки по всему миру, эти обозначения предложат простой, понятный и легко масштабируемый способ обеспечить прозрачность. Мы понимаем, что ИИ применяется в самых разных творческих целях, поэтому по мере распространения такой маркировки и развития технологий рассчитываем предоставить слушателям еще больше информации».



По данным музыкального сервиса Deezer, опубликованным в апреле, уже 44% всей новой музыки, поступающей на платформу, создается при помощи искусственного интеллекта. В свою очередь, Apple Music сообщила, что более трети загружаемых треков являются «на 100% созданными ИИ». Одновременно все больше артистов используют искусственный интеллект как инструмент, который помогает творческому процессу, но не заменяет его. Новая система маркировки должна помочь слушателям отличать полностью сгенерированные ИИ записи от тех, где технология лишь дополняла работу музыкантов.



Новые обозначения развивают инициативы других организаций и призваны стать единым, понятным для аудитории отраслевым стандартом.



Глава A2IM Ian Harrison отметил:



«Независимая музыкальная сцена прекрасно понимает, что магия музыки рождается благодаря настоящей связи между артистами и поклонниками. Технологии будут и дальше предлагать новые способы создавать и слушать музыку, но эта связь всегда строится на доверии. По мере того как вопросы подлинности, происхождения и достоверности становятся все более актуальными, людям важно понимать, что является настоящим. Именно поэтому A2IM поддерживает создание единого стандарта маркировки ИИ для всей индустрии».



Генеральный директор WIN Noemí Planas добавила:



«Для артистов и поклонников во всем мире самое важное — доверие и настоящая связь. Четкая маркировка контента, созданного с помощью ИИ, играет в этом ключевую роль: она обеспечивает необходимую прозрачность и соответствует ориентированному на человека и безопасность подходу, который независимое музыкальное сообщество продвигает через принципы WIN по использованию генеративного ИИ. Внедрение общих стандартов, над которыми сейчас совместно работает вся индустрия, крайне важно для ответственного использования искусственного интеллекта и сохранения творчества в центре музыкального процесса».



Исполнительный председатель IMPALA Helen Smith заявила:



«Как указано в цифровом музыкальном плане IMPALA, создание общеотраслевой системы с едиными определениями и правилами маркировки материалов, созданных с помощью ИИ, крайне важно и не терпит отлагательств для независимого сектора. Мы рассматриваем эту инициативу как первый значимый шаг к созданию системы подтверждения происхождения контента, которой вся индустрия сможет по праву гордиться. Это не просто маркировка — это фундаментальная возможность для всей отрасли».



Глава The Grammys Harvey Mason Jr. сказал:



«По мере того как искусственный интеллект становится частью творческого процесса, и артисты, и поклонники заслуживают понятного способа сообщать, где и каким образом он был использован. Эта инициатива помогает сохранить творчество, авторство и художественный замысел в центре каждой песни. Возможность рассказать эту историю укрепляет доверие и способствует более устойчивому будущему музыкальной индустрии».



Исполнительный директор SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland подчеркнул:



«Прозрачность крайне важна, но это лишь начало. Поклонники должны знать, когда музыка создана ИИ или с его помощью, а исполнители заслуживают рынка, который признает, ценит и защищает человеческое творчество. Эта система — важный шаг к тому, чтобы слушатели получали четкую информацию. SAG-AFTRA продолжает отстаивать принцип, согласно которому искусственный интеллект не должен использоваться для замены, имитации или эксплуатации артистов без их согласия и справедливого вознаграждения».



Старший советник Human Artistry Campaign доктор Moiya McTier отметила:



«Прозрачность — один из основополагающих принципов Human Artistry Campaign, и эта инициатива полностью ему соответствует. Честность всегда была лучшей политикой, и поклонники заслуживают знать, использовался ли ИИ при создании записей и каким образом. Мы благодарны всем организациям, которые объединили усилия для подготовки этого исторического предложения, и рассчитываем на широкое внедрение этого подхода, ориентированного на человека и поддержку артистов, во всей музыкальной индустрии».



Новая система использует специальные визуальные значки, которые будут сопровождаться метаданными и другими техническими средствами доставки информации. Организации намерены сотрудничать со стриминговыми сервисами, дистрибьюторами, агрегаторами и отраслевыми организациями для внедрения единого стандарта.



На уровне отдельных треков предусмотрены две категории:



AI-Generated



Такой ярлык получат записи, в которых генеративный ИИ создал полностью или большую часть творческого содержания. Например:



основной вокал полностью сгенерирован ИИ;

ключевые инструментальные партии созданы ИИ;

вся композиция создана по текстовому запросу без участия музыкантов.



AI-Assisted



Эта маркировка будет использоваться для записей, которые в основном созданы людьми и являются результатом человеческого творчества, однако отдельные выразительные элементы были выполнены с помощью генеративного ИИ. При этом ведущий вокал и основные инструментальные партии должны быть исполнены людьми.



На первом этапе новая система будет распространяться только на аудиозаписи. Она не касается использования генеративного ИИ при написании текстов песен, создании музыки как композиции, музыкальных видеоклипов или оформления обложек альбомов.







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