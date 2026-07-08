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Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться артисткой одного хита»



AMY LEE в недавнем интервью в очередной раз рассказала о том, как первоначальный лейбл группы — Wind Up — угрожал не выпустить дебютный альбом «Fallen», если она и её коллеги по группе не добавят мужской вокал в сингл «Bring Me To Life», чтобы сделать его более приемлемым для радиоэфира. Альбомная версия «Bring Me To Life» — в которой в качестве приглашённого вокалиста участвовал Paul McCoy из группы 12 STONES — достигла 5-го места в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым синглом EVANESCENCE, занявшим первое место в британском чарте. Эта песня вошла в саундтрек к фильму о супергероях «Сорвиголова», что способствовало росту продаж.



«Это было решение лейбла. Наша музыка никогда такой не была. Но мы начинали в то время, когда на пике популярности был ню-метал, ориентированный на парней. В этом стиле были одни парни. А у нас получилось звучание, которое имело сходство с этим стилем, но в музыке, а не в вокале. И для меня, честно говоря, именно это делало его особенным. Одной из особенностей был тот факт, что вокал звучал иначе. Это был женский голос. Но я думаю, что типичное мышление индустрии таково: нам нужна… Я постоянно слышала это слово — "точка входа". Должно быть что-то знакомое, за что можно ухватиться и сказать: "Это как женская версия LINKIN PARK". Или "это как женская версия того-то или того-то". И я просто терпеть этого не могла. Я говорила: "Вы размываете суть. Вы обесцениваете нас. Вы не проявляете смелость. Вы боитесь. Нам нужно быть смелыми. Позвольте нам сделать это самостоятельно", и это вылилось в огромную ссору. В итоге всё переросло в серьёзный конфликт, когда они сказали: "Тогда забудь об этом. Тебя откладывают в долгий ящик. Ты не будешь записывать альбом. Отправляйся домой". И мы уехали из Лос-Анджелеса домой, а до этого я съехала из родительского дома, и мне в итоге пришлось вернуться обратно… Так что мы пробыли дома целых три недели. А потом они позвонили и сказали: "Ладно, хорошо". Потому что изначально речь шла не только о "Bring Me To Life". Они хотели, чтобы мы провели прослушивание и наняли рэпера, который бы участвовал где-то в 10 из 12 песен… Посыл был такой: "Измените свою суть". Вот почему я сказала: "Ни за что". Так что мы уехали домой, дали отпор, а потом они связались с нами примерно через три недели и сказали: "У нас отличные новости. Есть саундтрек к фильму "Сорвиголова", и вы им очень понравились. Они хотят, чтобы вы участвовали. Они хотят использовать как минимум одну, а скорее всего, две песни. Но есть одна загвоздка. Мы предложили им именно эту версию "Bring Me To Life"с рэпом, так что вам придётся её исполнить". А я спросила: "Может, хотя бы второй сингл?" А они: "Нет, ни в коем случае. Это должен быть первый сингл". Я ответила: "Ладно. Тогда, может, хотя бы кто-то суперизвестный, чтобы люди поняли, кто мы такие и что это коллаборация? Иначе это сбивает с толку".



Моим самым большим страхом было то, что мы станем группой одного хита, что люди услышат эту единственную песню, которая будет отличаться от всего остального, что мы когда-либо будем делать дальше, а потом они скажут… Это как "приманка и подмена". Потом они услышат остальную нашу музыку и скажут: "Это не то, что я думал". Из серии: "Вы меня обманули". А люди с лейбла ответили: "Мы постараемся".



Тогда были сложности для всех, даже для артистов — тех знаменитостей, которые хотели это сделать, но их агенты советовали им не делать этого, потому что идея с девчачьей рок-группой не сработала бы. А теперь они все выходят на сцену вместе с нами. И это великолепное, прекрасное, полноценное шоу, замкнувшийся круг. Но в любом случае, я всё это рассказываю для того, чтобы объяснить: как бы я ни сопротивлялась, Paul McCoy из 12 STONES был на нашем лейбле. И они сказали: "Послушай Paul'a". Мы уже были друзьями. Они записывали свой альбом в то же время, и он заглянул к нам, и у него отлично получилось. Для меня это всегда казалось уступкой — что пришлось вообще этим заниматься, но мы решили: "Если уж нам приходится это делать, то мы сделаем это по-настоящему. Мы будем всё контролировать". Я написала рэп-партию. Помню, он был любезным, понимающим и радовался за нас, вкладывая в это всю душу. И потом, конечно, годами мне приходилось рассказывать эту историю, до конца которой я так и не успевала дойти, из-за чего он выглядел как злодей. На самом деле он был настоящим героем этой истории, превратив ситуацию в максимально позитивную. И мы справились с этим. Всё сводилось к тому, что "нужно сделать это ради этой одной песни". Я подумала: "Ладно, мы сделаем эту песню по-настоящему крутой". И она определённо взлетела выше, чем кто-либо мог ожидать. И мы действительно выпустили ещё одну песню, а затем ещё одну, которые, к счастью, тоже были поняты, приняты и полюбились слушателям. Вот так».



Она отметила, что люди с большей готовностью принимали трек, записанный в сотрудничестве с другими исполнителями, потому что это была песня из саундтрека:



«Когда создаёшь что-то для фильма, у тебя появляется некоторая свобода, позволяющая сделать всё немного по-другому, ведь песня должна вписываться в фильм. А особенностью этого фильма была сцена, где два героя сражаются… Электра и Сорвиголова сражаются друг с другом. Из серии: "Голос парня и девушки. Ну да, в этом есть смысл"».







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