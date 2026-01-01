GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США

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все новости группы
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США
21 мар 2025 :
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GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды
10 мар 2025 :
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Стань роуди GENE SIMMONS
11 фев 2025 :
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GENE SIMMONS: «Рок не в моде»
24 дек 2024 :
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GENE SIMMONS о Рейгане
21 дек 2024 :
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GENE SIMMONS о выступлениях сольно
3 дек 2024 :
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Новое видео GENE SIMMONS
2 дек 2024 :
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GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
14 окт 2024 :
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GENE SIMMONS о критике в свой адрес
14 окт 2024 :
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GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами
30 сен 2024 :
|
GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»
23 сен 2024 :
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GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля
24 авг 2024 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
5 авг 2024 :
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Видео полного выступления GENE SIMMONS
31 июл 2024 :
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GENE SIMMONS открыл тур в Европе
5 июл 2024 :
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GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN
17 июн 2024 :
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GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»
15 июн 2024 :
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GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»
11 июн 2024 :
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GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL
10 июн 2024 :
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PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»
27 май 2024 :
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GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a
2 май 2024 :
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GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN
24 апр 2024 :
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GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS
21 апр 2024 :
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GENE SIMMONS сыграет в ресторане
15 фев 2024 :
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SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь
3 дек 2023 :
|
DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»
23 ноя 2023 :
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GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»
20 ноя 2023 :
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GENE SIMMONS забил на Х
20 сен 2023 :
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GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас
19 сен 2023 :
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GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI
28 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»
18 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»
13 июл 2023 :
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GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»
12 апр 2023 :
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GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$
24 мар 2023 :
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GENE SIMMONS продал дом
20 мар 2023 :
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GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента
22 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»
6 янв 2023 :
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GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»
12 дек 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»
30 ноя 2022 :
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GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом
22 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS сбросил миллион
15 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS очистился
25 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»
20 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма
15 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»
21 сен 2022 :
|
GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»
9 сен 2022 :
|
GENE SIMMONS продал миллион бутылок
30 авг 2022 :
|
GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене
17 авг 2022 :
|
GENE SIMMONS отказался танцевать
2 июл 2022 :
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GENE SIMMONS скинул ещё
30 июн 2022 :
|
GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»
1 июн 2022 :
|
GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока
30 май 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»
3 май 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»
26 апр 2022 :
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GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском
23 мар 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»
5 мар 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Канье немного того...»
2 фев 2022 :
|
GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс
18 янв 2022 :
|
GENE SIMMONS — о Стэне Ли
12 янв 2022 :
|
В гостях у GENE'a SIMMONS'a
4 янв 2022 :
|
GENE SIMMONS об установках на 2022
13 дек 2021 :
|
GENE SIMMONS снизил цену на дом
23 ноя 2021 :
|
Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a
17 ноя 2021 :
|
ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги
17 ноя 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»
29 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом. Опять!
23 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца
22 окт 2021 :
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GENE SIMMONS продаёт дом
27 сен 2021 :
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GENE SIMMONS продал особняк
15 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID
7 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес
6 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса
3 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Я в порядке!»
29 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY
29 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом
17 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH
16 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»
12 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»
11 июл 2021 :
|
GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни
20 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
13 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
7 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом
23 май 2021 :
|
GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
31 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS — о переезде в Неваду
27 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш
26 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом
24 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»
15 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS продает дом. Но дороже
13 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
9 фев 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
5 фев 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»
30 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными
27 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»
21 янв 2021 :
|
Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»
4 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
16 дек 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»
12 дек 2020 :
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GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»
20 ноя 2020 :
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GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
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GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
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GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
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GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
|
GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
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GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
|
GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
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GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
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GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
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GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
|
GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
|
Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
|
VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
|
GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
|
GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
|
GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
|
GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
|
ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
|
GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
|
GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
|
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
|
VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
|
PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
|
GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
|
PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
|
GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
|
ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
|
GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
|
GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
|
GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
|
Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
|
Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
|
В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
|
PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
|
SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
|
Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
|
VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
|
Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
|
NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
|
GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
|
GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
|
GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
|
GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
|
GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
|
GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
|
Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
|
Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
|
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
|
TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
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"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
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GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
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GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
|
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
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GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
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Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
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GENE SIMMONS снимется в японском кино
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4 июл 2026
GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
GENE SIMMONS высказался о растущей политической поляризации в США во время участия в новом выпуске программы "We'll Do It LIVE", которую ведет консервативный комментатор Bill O'Reilly:
«Можно сколько угодно спорить и ненавидеть нынешнего президента США Дональда Трампа — это ваше право. Но при этом нужно признать один факт: принцип "власть народа, избранная народом и для народа" означает, что народ уже сделал свой выбор. Он выиграл выборы с преимуществом в несколько миллионов голосов, а также победил в коллегии выборщиков. На этом точка. Если вам это не нравится — дождитесь следующих выборов и голосуйте так, как подсказывает совесть».
(Примечание редакции: на президентских выборах 2024 года Трамп получил 77 302 580 голосов, или 49,8%, тогда как Камала Харрис — 75 017 613 голосов, или 48,3%.)
«Когда я рос, никто никогда не спрашивал меня: "За кого ты голосовал?" Что значит "за кого ты голосовал"? Кто вы вообще такие и какое вам дело до моего выбора? Раньше для этого существовала кабинка для голосования. Ты заходил за занавеску именно потому, что это никого не касается. Голосуйте по совести. А когда мы сидим за одним столом и делим хлеб, оставьте политику за его пределами.
Я могу спокойно разделить трапезу практически с любым человеком, если только это не нацист, даже если мы полностью не согласны друг с другом. Просто оставьте свои политические взгляды при себе. Ваш главный инструмент — избирательный участок».
На вопрос, насколько распространена в музыкальной индустрии точка зрения Bruce Springsteen, который называл Трампа «безрассудным, некомпетентным расистом» и «предателем», Simmons ответил:
«Среди самих артистов — да. Среди публики — нет».
Когда O'Reilly предположил, что во многом это связано с агентами и промоутерами, которые подталкивают артистов придерживаться определенных взглядов, чтобы получать работу, Gene возразил:
«Не уверен, что это так. Но если посмотреть на общую картину, особенно в Калифорнии, то это традиционно демократический штат. В крупных городах преобладают прогрессивные, левые демократы. Сейчас в финале губернаторской гонки оказались два человека, за которых я бы не проголосовал, даже если бы мне заплатили. Хотя... если бы заплатили достаточно, я бы, может, и подумал. [Смеется.] Я считаю, что следующим губернатором Калифорнии должен стать Steve Hilton».
При этом Simmons подчеркнул, что не считает себя приверженцем какой-либо партии:
«Я не связан ни с одной политической идеологией. Для меня важны конкретные вопросы, а не партийная принадлежность. Именно поэтому у меня есть друзья самых разных политических взглядов. Я веду бизнес с самыми разными людьми. Если бы я работал только с республиканцами или только с демократами, это было бы просто невыгодно. Бизнес — это не политика. Главное, чтобы сотрудничество приносило пользу обеим сторонам».
По мнению Gene, нынешнее доминирование либеральных взглядов в индустрии развлечений не будет вечным:
«Маятник всегда качается. Иногда верх берет крайний левый фланг, потом к власти приходят республиканцы, затем снова все меняется. Так устроена политика, и законы тоже постоянно меняются от штата к штату.
Мне кажется, люди с обеих сторон зашли слишком далеко. Получается так: "Моя партия считает, что правильно только так, и если ты не согласен со всем списком, значит, ты против нас". Именно поэтому я считаю себя скорее человеком центристских взглядов. По одним вопросам я согласен с одной партией, по другим — с другой.
Я, например, убежден, что стену на границе с Мексикой нужно строить. Без всяких сомнений. Предыдущий Папа Римский был достойным человеком, я его уважал, но он говорил, что стена между Мексикой и США — это негуманно. При этом вокруг Ватикана стоит огромная стена — ровно по той же причине, по которой она нужна и нам: безопасность границ. Нужно понимать, кто пересекает вашу границу. Это не значит, что людям нельзя въезжать. Просто это должно происходить законным путем».
На вопрос, не повредила ли ему такая независимость взглядов, Simmons ответил:
«Да. Сейчас существует такое явление, как культура отмены.
Я далеко не всегда соглашался со своей матерью, но при этом был готов отдать за нее жизнь. Представление о том, что ты обязан во всем соглашаться с человеком, — это безумие. Иногда люди ошибаются. По крайней мере, с вашей точки зрения».
Когда его попросили привести конкретные примеры, Gene рассказал:
«Было два или три концерта, которые я потерял после интервью. Меня спросили перед камерой: "Что вы думаете о президенте?" Я ответил, что не вижу ничего плохого в том, что он вручает награды Kennedy Center Awards. Он — президент Соединенных Штатов и пришел к власти законным путем. Если вам не нравится этот человек, вы все равно должны уважать сам институт президентства.
И вот это постоянное "Трамп то, Трамп это"... Нет. Это президент Трамп. Так же, как врач остается доктором, даже если он мне лично не нравится. И такая позиция тогда оказалась очень непопулярной».
На уточняющий вопрос, действительно ли из-за таких слов последовали конкретные действия, Simmons ответил коротко:
«Да. Я лишился тех двух или трех выступлений».
В отдельном интервью программе "Ed Henry The Big Take" на Newsmax Gene подробнее объяснил свои ранее ставшие вирусными слова о том, что знаменитостям стоит «заткнуть свои рты», когда речь заходит о политике.
«Политики — другое дело. Я хочу, чтобы они высказывались, потому что не доверяю никому из них, независимо от партийной принадлежности. Их главная задача — переизбраться, поэтому они будут говорить то, что хочет услышать их потенциальный избиратель.
Но если ты знаменитость — просто закрой рот. Иначе тогда начальник Объединенного комитета начальников штабов должен советоваться с Кайли Дженнер, которую я уважаю и которая заработала миллиард долларов, потому что у нее есть новый блеск для губ, чтобы понять, как решать вопросы Ирана или мировой политики. Это звучит настолько же нелепо, как спрашивать парня, который всю жизнь высовывает язык на сцене, что он думает о государственном устройстве. Поэтому — просто закрой рот. Нам это неинтересно».
Говоря о том, что вдохновило его на подобные заявления, музыкант добавил:
«Я — легальный иммигрант, а это большая разница. И живу в самой удивительной стране на Земле. Я родился на Земле обетованной, но именно здесь воплотилась американская мечта — даже больше, чем я мог представить.
Эта страна несовершенна. Демократия вообще вещь хаотичная. Одна сторона постоянно пытается насолить другой. Но я не признаю деление на "красные" и "синие" штаты. Я знал нынешнего президента еще до его прихода в политику, и, насколько понимаю, он считает, что Америка не должна делиться на красных и синих. К тому же он победил и по числу штатов, и по голосам избирателей, и по коллегии выборщиков. Люди голосуют, руководствуясь своей совестью и своими взглядами на конкретные вопросы.
Поэтому для меня нет никаких красных или синих штатов. Есть только люди, которые способны мыслить здраво, и те, кто... Впрочем, лучше я не буду продолжать, потому что сегодня люди обижаются буквально на всё. Сейчас все на что-нибудь обижены. А мне до этого нет дела».
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