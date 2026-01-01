4 июл 2026



GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США



GENE SIMMONS высказался о растущей политической поляризации в США во время участия в новом выпуске программы "We'll Do It LIVE", которую ведет консервативный комментатор Bill O'Reilly:



«Можно сколько угодно спорить и ненавидеть нынешнего президента США Дональда Трампа — это ваше право. Но при этом нужно признать один факт: принцип "власть народа, избранная народом и для народа" означает, что народ уже сделал свой выбор. Он выиграл выборы с преимуществом в несколько миллионов голосов, а также победил в коллегии выборщиков. На этом точка. Если вам это не нравится — дождитесь следующих выборов и голосуйте так, как подсказывает совесть».

(Примечание редакции: на президентских выборах 2024 года Трамп получил 77 302 580 голосов, или 49,8%, тогда как Камала Харрис — 75 017 613 голосов, или 48,3%.)



«Когда я рос, никто никогда не спрашивал меня: "За кого ты голосовал?" Что значит "за кого ты голосовал"? Кто вы вообще такие и какое вам дело до моего выбора? Раньше для этого существовала кабинка для голосования. Ты заходил за занавеску именно потому, что это никого не касается. Голосуйте по совести. А когда мы сидим за одним столом и делим хлеб, оставьте политику за его пределами.



Я могу спокойно разделить трапезу практически с любым человеком, если только это не нацист, даже если мы полностью не согласны друг с другом. Просто оставьте свои политические взгляды при себе. Ваш главный инструмент — избирательный участок».



На вопрос, насколько распространена в музыкальной индустрии точка зрения Bruce Springsteen, который называл Трампа «безрассудным, некомпетентным расистом» и «предателем», Simmons ответил:



«Среди самих артистов — да. Среди публики — нет».



Когда O'Reilly предположил, что во многом это связано с агентами и промоутерами, которые подталкивают артистов придерживаться определенных взглядов, чтобы получать работу, Gene возразил:



«Не уверен, что это так. Но если посмотреть на общую картину, особенно в Калифорнии, то это традиционно демократический штат. В крупных городах преобладают прогрессивные, левые демократы. Сейчас в финале губернаторской гонки оказались два человека, за которых я бы не проголосовал, даже если бы мне заплатили. Хотя... если бы заплатили достаточно, я бы, может, и подумал. [Смеется.] Я считаю, что следующим губернатором Калифорнии должен стать Steve Hilton».



При этом Simmons подчеркнул, что не считает себя приверженцем какой-либо партии:



«Я не связан ни с одной политической идеологией. Для меня важны конкретные вопросы, а не партийная принадлежность. Именно поэтому у меня есть друзья самых разных политических взглядов. Я веду бизнес с самыми разными людьми. Если бы я работал только с республиканцами или только с демократами, это было бы просто невыгодно. Бизнес — это не политика. Главное, чтобы сотрудничество приносило пользу обеим сторонам».



По мнению Gene, нынешнее доминирование либеральных взглядов в индустрии развлечений не будет вечным:



«Маятник всегда качается. Иногда верх берет крайний левый фланг, потом к власти приходят республиканцы, затем снова все меняется. Так устроена политика, и законы тоже постоянно меняются от штата к штату.



Мне кажется, люди с обеих сторон зашли слишком далеко. Получается так: "Моя партия считает, что правильно только так, и если ты не согласен со всем списком, значит, ты против нас". Именно поэтому я считаю себя скорее человеком центристских взглядов. По одним вопросам я согласен с одной партией, по другим — с другой.



Я, например, убежден, что стену на границе с Мексикой нужно строить. Без всяких сомнений. Предыдущий Папа Римский был достойным человеком, я его уважал, но он говорил, что стена между Мексикой и США — это негуманно. При этом вокруг Ватикана стоит огромная стена — ровно по той же причине, по которой она нужна и нам: безопасность границ. Нужно понимать, кто пересекает вашу границу. Это не значит, что людям нельзя въезжать. Просто это должно происходить законным путем».



На вопрос, не повредила ли ему такая независимость взглядов, Simmons ответил:



«Да. Сейчас существует такое явление, как культура отмены.



Я далеко не всегда соглашался со своей матерью, но при этом был готов отдать за нее жизнь. Представление о том, что ты обязан во всем соглашаться с человеком, — это безумие. Иногда люди ошибаются. По крайней мере, с вашей точки зрения».



Когда его попросили привести конкретные примеры, Gene рассказал:



«Было два или три концерта, которые я потерял после интервью. Меня спросили перед камерой: "Что вы думаете о президенте?" Я ответил, что не вижу ничего плохого в том, что он вручает награды Kennedy Center Awards. Он — президент Соединенных Штатов и пришел к власти законным путем. Если вам не нравится этот человек, вы все равно должны уважать сам институт президентства.



И вот это постоянное "Трамп то, Трамп это"... Нет. Это президент Трамп. Так же, как врач остается доктором, даже если он мне лично не нравится. И такая позиция тогда оказалась очень непопулярной».



На уточняющий вопрос, действительно ли из-за таких слов последовали конкретные действия, Simmons ответил коротко:



«Да. Я лишился тех двух или трех выступлений».



В отдельном интервью программе "Ed Henry The Big Take" на Newsmax Gene подробнее объяснил свои ранее ставшие вирусными слова о том, что знаменитостям стоит «заткнуть свои рты», когда речь заходит о политике.



«Политики — другое дело. Я хочу, чтобы они высказывались, потому что не доверяю никому из них, независимо от партийной принадлежности. Их главная задача — переизбраться, поэтому они будут говорить то, что хочет услышать их потенциальный избиратель.



Но если ты знаменитость — просто закрой рот. Иначе тогда начальник Объединенного комитета начальников штабов должен советоваться с Кайли Дженнер, которую я уважаю и которая заработала миллиард долларов, потому что у нее есть новый блеск для губ, чтобы понять, как решать вопросы Ирана или мировой политики. Это звучит настолько же нелепо, как спрашивать парня, который всю жизнь высовывает язык на сцене, что он думает о государственном устройстве. Поэтому — просто закрой рот. Нам это неинтересно».



Говоря о том, что вдохновило его на подобные заявления, музыкант добавил:



«Я — легальный иммигрант, а это большая разница. И живу в самой удивительной стране на Земле. Я родился на Земле обетованной, но именно здесь воплотилась американская мечта — даже больше, чем я мог представить.



Эта страна несовершенна. Демократия вообще вещь хаотичная. Одна сторона постоянно пытается насолить другой. Но я не признаю деление на "красные" и "синие" штаты. Я знал нынешнего президента еще до его прихода в политику, и, насколько понимаю, он считает, что Америка не должна делиться на красных и синих. К тому же он победил и по числу штатов, и по голосам избирателей, и по коллегии выборщиков. Люди голосуют, руководствуясь своей совестью и своими взглядами на конкретные вопросы.



Поэтому для меня нет никаких красных или синих штатов. Есть только люди, которые способны мыслить здраво, и те, кто... Впрочем, лучше я не буду продолжать, потому что сегодня люди обижаются буквально на всё. Сейчас все на что-нибудь обижены. А мне до этого нет дела».







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