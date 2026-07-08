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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 79
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 35
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 29
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 79
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 35
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 29
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Amon Amarth

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Новое видео AMON AMARTH



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"Upphaf", новое видео группы AMON AMARTH, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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8 июл 2026
Altair21
Норм ебашили до Twilight of the Thunder God включительно. А потом как-то оно всё, застоялось что ли у них, я хз
8 июл 2026
Corpsegrinder04
Altair21, https://darkside.ru/news/76902/

В 15-м году вообще завязывать надо было.
8 июл 2026
Altair21
Corpsegrinder04, бляяя, кстати помню эту мерзотную историю. Пиздец конечно. От кого а от группы с таким имиджем и такой тематикой такой поебени не ожидаешь. Ладно б если Сатирикон какой, но этот ...
8 июл 2026
Corpsegrinder04
Altair21, с таким имиджем чаще всего под хвост и балуются. В отличии как раз от каких-нибудь Poison, где просто дешёвый маскарад.
8 июл 2026
m
mohnatiy
Altair21, а как тебе была новость про Гаала?) Что брутальный аццкий сотона вдувает пидарку-модельеру?)
просмотров: 312

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