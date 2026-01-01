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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 22
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Oddland

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3 авг 2026 : 		 Новая песня ODDLAND

24 апр 2025 : 		 Новое видео ODDLAND

6 окт 2024 : 		 Новое видео ODDLAND

31 дек 2021 : 		 Новый альбом ODDLAND выйдет весной

10 июн 2021 : 		 Новый альбом ODDLAND выйдет осенью

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14 мар 2016 : 		 Новый альбом ODDLAND выйдет летом

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Новая песня ODDLAND



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"Unilluminate", новая песня группы ODDLAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Unilluminate, выход которого запланирован на 21 августа на Frontiers Music Srl:

“Amokinus”
“Eternal Erode”
“Soar”
“Ascent”
“Freefall”
“Unilluminate”
“Illuminate”
“Act Of Solace”
“Red Canvas”
“Unbound In Time”
“Waterdrops”




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