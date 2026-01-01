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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
32
Видео с выступления SCORPIONS
29
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Новое видео HATEBREED
22
все новости группы
Oddland
Финляндия
Progressive Metal
http://www.oddlandband.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/oddland
Facebook:
https://www.facebook.com/oddland
3 авг 2026
:
Новая песня ODDLAND
24 апр 2025
:
Новое видео ODDLAND
6 окт 2024
:
Новое видео ODDLAND
31 дек 2021
:
Новый альбом ODDLAND выйдет весной
10 июн 2021
:
Новый альбом ODDLAND выйдет осенью
16 авг 2017
:
Концертное видео ODDLAND
23 сен 2016
:
Видео с текстом от ODDLAND
3 авг 2016
:
Новое видео ODDLAND
7 июл 2016
:
Новая песня ODDLAND
14 мар 2016
:
Новый альбом ODDLAND выйдет летом
5 апр 2013
:
Новое видео ODDLAND
22 июн 2012
:
Новое видео ODDLAND
4 май 2012
:
Тизер нового альбома ODDLAND
9 мар 2012
:
Новая песня ODDLAND
13 фев 2012
:
Дебют ODDLAND выйдет в апреле
22 мар 2011
:
ODDLAND подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS
сегодня
Новая песня ODDLAND
"Unilluminate", новая песня группы ODDLAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Unilluminate, выход которого запланирован на 21 августа на Frontiers Music Srl:
“Amokinus”
“Eternal Erode”
“Soar”
“Ascent”
“Freefall”
“Unilluminate”
“Illuminate”
“Act Of Solace”
“Red Canvas”
“Unbound In Time”
“Waterdrops”
http://www.oddlandband.com/
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Сообщений нет