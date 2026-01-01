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Deep Purple

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Вокалист DEEP PURPLE: «Я не говорил, что мы близки к завершению деятельности»



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IAN GILLAN в недавнем интервью разъяснил свой комментарий, сделанный в ноябре 2025 года, о том, что уход на покой не за горами, отчасти из-за его растущих проблем со зрением:

«Я не говорил, что мы близки к завершению деятельности. И я бы никогда этого не сказал. Я сказал, что когда почувствую, что у меня не будет хватать сил, я уйду на покой. И ещё я сказал, что у меня ухудшилось зрение, и все спросили: "Ты собираешься на покой?" Я пою не глазами. Но мы все немного напрягаемся, но пока есть энергия, есть драйв и группа, всё получается».

Его также попросили прокомментировать тот факт, что всё больше артистов дают по несколько концертов в одном городе, а не путешествуют по всему миру:

«На самом деле мне это не по душе. Мне нравится путешествовать, быть в разъездах. Мне нравится доносить музыку до людей. Я не ожидаю, что люди будут слушать музыку постоянно. Я думаю, что когда человек отправляется на фестиваль, он проделывает долгий путь, чтобы хорошо провести время. Это совсем другая история. И поскольку на фестивале такое разнообразие артистов, можно увидеть всех. Можно получить удовольствие от впечатлений, от общего впечатления. Но когда вы хотите увидеть конкретного исполнителя, я думаю, следует подойти к нему как можно ближе.

Я прекрасно себя чувствую в турах. Это во многом командная работа. Я часто сравниваю это с цирком. Нужно не только выполнять упражнения на трапеции, но и мыть посуду. Я часто говорю о животных в цирке, потому что раньше мне нравился цирк с животными, и все смотрят на меня неодобрительно... Но когда я был ребёнком и видел, как укротитель львов засовывает голову в пасть льва, мне хотелось, чтобы лев откусил ему голову. Но этого так и не произошло».




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