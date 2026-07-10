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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 38
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 38
*Новое видео AMON AMARTH 33
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 33
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Anthrax

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Новое видео ANTHRAX



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The Edge Of Perfection, новое видео ANTHRAX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cursum Perficio", выходящего 18 сентября на Megaforce в США и Nuclear Blast в Европе:

01. Persistence Of Memory
02. The Long Goodbye
03. It's For The Kids
04. Everybody's Got A Plan
05. The Edge Of Perfection
06. Infectious
07. NYC93
08. Cursum Perficio
09. T.O.M.B
10. Watch It Go
11. My Victory








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