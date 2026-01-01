×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
30
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Видео с выступления SCORPIONS
27
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
30
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Видео с выступления SCORPIONS
27
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
все новости группы
Asagraum
Нидерланды
Black Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/asagraum
30 июл 2026
:
Профессиональное видео полного выступления ASAGRAUM
27 сен 2019
:
Новое видео ASAGRAUM
14 май 2019
:
Новый альбом ASAGRAUM выйдет осенью
сегодня
Профессиональное видео полного выступления ASAGRAUM
Профессиональное видео полного выступления ASAGRAUM, которое состоялось в рамках Ragnarök Festival 2026, доступно для просмотра:
02:06 They Crawl from the Broken Circle
07:04 Leviathan
12:43 Impure Fire
18:15 Black Sun Prayer
23:39 Daar Waar Ik Sterf
29:12 Guahaihoque
34:55 Carried by Lucifer's Wings
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 22
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет