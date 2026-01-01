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*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 21
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Krallice

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|||| сегодня

Новая песня KRALLICE



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"Living Useless Ritual", новая песня группы KRALLICE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Scour Order, выход которого запланирован на 18 сентября на Profound Lore Records:

“Agonal Shining”
“Grievous Corrector”
“Kill The Guardian”
“Unceasing Path”
“Living Useless Ritual”
“Indecipherable Divinities”
“Her Green Arms”
“Scour Order”




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