Дебютный альбом TRAPEZE выйдет на голубом виниле

Deko Entertainment сообщили о планах выпустить в октябре на голубом виниле тиражом 500 копий дебютную пластинку TRAPEZE, в оригинале выпущенную в 1970 году. В состав коллектива входили участники THE MONTANAS John Jones (trumpet, vocals) и Terry Rowley (keyboards), а также бывшие члены FINDERS KEEPERS Glenn Hughes (bass, vocals, piano), Mel Galley (guitar, vocals) и Dave Holland (drums). После выпуска дебюта, Jones и Rowley покинули команды и коллектив продолжил деятельность в формате трио — Hughes, Galley и Holland.
Трек-лист:
01. It's Only A Dream
02. The Giant's Dead Hoorah!
03. Over
04. Nancy Gray
05. Fairytale / Verily Verily / Fairytale
06. It's My Life
07. Am I
08. Suicide
09. Wings
10. Another Day
11. Send Me No More Letters
12. It's Only A Dream (Reprise)
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