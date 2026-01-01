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TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео
21 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду: видео
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TONY IOMMI получил специальную награду
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TONY IOMMI о трибьюте
13 май 2015 :
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19 апр 2015 :
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TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"
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TONY IOMMI: «Изначально я хотел позвать GEEZER BUTLER, но он не смог»
TONY IOMMI недавно поговорил с журналом Rolling Stone, рассказав о новой пластинке "From The Dark", выходящей 25 октября на BMG — небольшие выдержки доступны ниже. Рассказывая о том, как к работе над альбомом был привлечен Jørn Lande, Tony Iommi сказал:
«Мы уже работали с ним раньше. После смерти Ронни Джеймса Дио, когда мы выступали на трибьют-концерте [на фестивале High Voltage в Victoria Park в Лондоне в 2010 году], Jørn исполнил с нами пару песен, и мне очень понравился его голос. Тогда я и подумал: "Хочу поработать с ним". Мне действительно нравится его вокал. Конечно, можно было пригласить какого-нибудь очень известного певца, но я уже проходил через это».
Tony также отметил, что не давал Jørn никаких указаний по поводу текстов песен.
«Мне кажется, для вокалиста лучше самому писать тексты, потому что тогда он может исполнить их гораздо убедительнее. Так было и с Ронни — когда он сочинял слова, в них всегда находились определенные моменты, которые он умел подать с особой силой. Думаю, то же самое можно сказать и о Jørn'e».
На вопрос, являются ли риффы на «From The Dark» совершенно новыми или же это старые идеи из архивов, Tony ответил:
«Нет, все они совершенно новые. Конечно, у меня накопилось огромное количество риффов на CD, кассетах и самых разных носителях. Но пока начинаешь искать что-то старое, успеваешь придумать что-то новое».
Говоря о том, как в проект попали Becky Baldwin и Karl Brazil, Iommi рассказал:
«Забавная история. У меня есть дом у моря, куда мы иногда приезжаем. Однажды я гулял вдоль пляжа, и ко мне подошел парень: "Привет, Tony". Сначала я подумал, что это просто поклонник. А он говорит: "У нас есть общий знакомый. Mike Exeter — мой звукорежиссер. А я барабанщик Robbie Williams'a". Потом мой звукорежиссер Mike сказал: "Да, Karl — отличный барабанщик". Я уже работал с ним над одной инструментальной композицией для моего парфюмерного проекта, а потом решил пригласить его и на этот альбом, потому что он действительно классный музыкант. К тому же он из Бирмингема, а мне хотелось по возможности собрать местных музыкантов».
О выборе басистки Becky Baldwin Tony сказал:
«Becky живет в Бирмингеме, и она великолепная басистка. Она большая поклонница Geezer'a Butler'a и играет именно в его стиле. А это именно то, что мне было нужно. Она реально очень хороша».
На вопрос, рассматривал ли он возможность записать альбом вместе с Geezer'ом Butler'ом, Iommi ответил:
«Я хотел, чтобы он сыграл на этой пластинке, но у него не получилось. Кажется, он работал над своим собственным альбомом. Или тогда возникли какие-то обстоятельства, из-за которых он не смог приехать в Англию. А мне хотелось уже закончить работу и наконец выпустить этот альбом. Поскольку Becky, как я уже говорил, поклонница Geezer'a и играет в его манере, я решил: "Почему бы не попробовать?" И она отлично справилась».
Вы довольны тем, как завершилось существование Black Sabbath?
«Да. У нас осталось потрясающее наследие, честно говоря. Думаю, было правильно завершить всё, когда мы устроили концерт "Back To The Beginning", потому что на него приехали все группы, которые были фанатами Black Sabbath, и это было просто великолепно. И было так любезно с их стороны, что все они пошли на уступки, чтобы приехать и выступить на одном концерте, без эго и всего подобного. Все просто взялись за дело и сыграли. Для финального выступления Black Sabbath было здорово собраться вместе в оригинальном составе и завершить всё так, как и должно было быть».
Когда я смотрел это выступление, оно показалось мне очень эмоциональным.
«Да, это так. Конечно, никто не знал, что Оззи не станет вскоре после этого. Я знал, что он плохо себя чувствовал, но не ожидал, что это произойдёт так быстро».
Как вы пережили последний год без него?
«Это было странно. Мне до сих пор не верится, что его больше нет, потому что когда я смотрю YouTube или что-то в этом роде, там всегда что-то связано с Оззи, и я вижу его снова и снова. Как будто он всё ещё с нами. Это действительно необычно. Мы часто общались. Именно этого мне и не хватает».
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