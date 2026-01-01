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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 31
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*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 31
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Видео с выступления SCORPIONS 24
*Новое видео HATEBREED 20
[= ||| все новости группы



*

Turmion Kätilöt

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31 июл 2026 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

25 окт 2024 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

2 окт 2024 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

22 авг 2024 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

28 июн 2024 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

13 янв 2023 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

9 дек 2022 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

8 ноя 2022 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

5 окт 2022 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

7 ноя 2021 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

27 апр 2020 : 		 Видео от TURMION KÄTILÖT без цензуры

18 апр 2020 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

22 мар 2020 : 		 Новое видео TURMION KÄTILÖT

1 июн 2018 : 		 Новое видео TURMION Kätilöt
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Новое видео TURMION KÄTILÖT



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Raivotarjonta, новое видео TURMION KÄTILÖT, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома 'Resodance', релиз которого намечен на 23 октября.




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