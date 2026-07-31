×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
31
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Видео с выступления SCORPIONS
24
Новое видео HATEBREED
20
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
31
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Видео с выступления SCORPIONS
24
Новое видео HATEBREED
20
все новости группы
Lacrimas Profundere
Германия
Gothic Rock
Gothic Metal
Doom Metal
http://www.lacrimas.com
Myspace:
http://www.myspace.com/lacrimasprofundere
Facebook:
https://www.facebook.com/lacrimasprofundereofficial
31 июл 2026
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
21 июн 2024
:
Новая песня LACRIMAS PROFUNDERE
29 мар 2024
:
Новая песня LACRIMAS PROFUNDERE
4 сен 2023
:
30 лет LACRIMAS PROFUNDERE
15 авг 2023
:
Кавер-версия RAMMSTEIN от LACRIMAS PROFUNDERE
11 авг 2022
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
15 июл 2022
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
16 июн 2022
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
5 май 2022
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
2 май 2022
:
Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет летом
13 июл 2019
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
26 май 2019
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
30 мар 2019
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
14 мар 2019
:
Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле
14 сен 2016
:
Концертное видео LACRIMAS PROFUNDERE
25 авг 2016
:
LACRIMAS PROFUNDERE представили новую песню
12 авг 2016
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
4 авг 2016
:
Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
2 авг 2016
:
Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
6 июн 2016
:
LACRIMAS PROFUNDERE на Oblivion/SPV
7 май 2014
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
22 май 2013
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
1 май 2013
:
Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
15 апр 2013
:
Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в мае
15 мар 2013
:
LACRIMAS PROFUNDERE остались на NAPALM RECORDS
4 ноя 2011
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
21 апр 2010
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
22 мар 2010
:
LACRIMAS PROFUNDERE расстались с басистом
27 янв 2010
:
Название нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
6 янв 2010
:
LACRIMAS PROFUNDERE планируют новый альбом в 2010
18 июл 2009
:
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
17 дек 2008
:
Подарок от LACRIMAS PROFUNDERE
29 ноя 2008
:
Создайте сет-лист концерта LACRIMAS PROFUNDERE
13 май 2008
:
Видео LACRIMAS PROFUNDERE "A Pearl" в сети
6 май 2008
:
Обнародованы даты выхода нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
23 янв 2008
:
LACRIMAS PROFUNDERE завершили микширование нового альбома
29 дек 2007
:
LACRIMAS PROFUNDERE выпустят новый альбом в марте
27 сен 2007
:
LACRIMAS PROFUNDERE засядут в студии в октябре
12 апр 2007
:
LACRIMAS PROFUNDERE покинул вокалист
18 окт 2006
:
Видео LACRIMAS PROFUNDERE "My Velvet Little Darkness" в сети
3 июл 2006
:
LACRIMAS PROFUNDERE: Акция Amazon.com
22 май 2006
:
Обнародована дата выхода нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE
19 мар 2006
:
LACRIMAS PROFUNDERE закончили запись нового альбома
6 сен 2005
:
LACRIMAS PROFUNDERE приступают к записи в октябре
сегодня
Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
“O Silent Fear”, новое видео LACRIMAS PROFUNDERE, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Lay Me Down O Silent Fear", релиз которого намечен на 25 сентября.
http://www.lacrimas.com
+0
-1
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
31 июл 2026
Corpsegrinder04
Слабенько. Да и предыдущий альбом слабоват после отличного 2019-го.
Ларре неплохой вокалист, но чистым голосом пытается подражать обоим предыдущим. Свой по сути только экстрим-вокал.
Но в любом случае лучше того ссаного рокопопса, который они 15 лет гнали до него.
просмотров: 79
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Ларре неплохой вокалист, но чистым голосом пытается подражать обоим предыдущим. Свой по сути только экстрим-вокал.
Но в любом случае лучше того ссаного рокопопса, который они 15 лет гнали до него.