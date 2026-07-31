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Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE



“O Silent Fear”, новое видео LACRIMAS PROFUNDERE, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Lay Me Down O Silent Fear", релиз которого намечен на 25 сентября. http://www.lacrimas.com







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