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*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Видео с выступления SCORPIONS 24
*Новое видео HATEBREED 20
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Lacrimas Profundere

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31 июл 2026 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

21 июн 2024 : 		 Новая песня LACRIMAS PROFUNDERE

29 мар 2024 : 		 Новая песня LACRIMAS PROFUNDERE

4 сен 2023 : 		 30 лет LACRIMAS PROFUNDERE

15 авг 2023 : 		 Кавер-версия RAMMSTEIN от LACRIMAS PROFUNDERE

11 авг 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

15 июл 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

16 июн 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

5 май 2022 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

2 май 2022 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет летом

13 июл 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

26 май 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

30 мар 2019 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

14 мар 2019 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в июле

14 сен 2016 : 		 Концертное видео LACRIMAS PROFUNDERE

25 авг 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE представили новую песню

12 авг 2016 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

4 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

2 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

6 июн 2016 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE на Oblivion/SPV

7 май 2014 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

22 май 2013 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE

1 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома LACRIMAS PROFUNDERE

15 апр 2013 : 		 Новый альбом LACRIMAS PROFUNDERE выйдет в мае

15 мар 2013 : 		 LACRIMAS PROFUNDERE остались на NAPALM RECORDS

4 ноя 2011 : 		 Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE
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Новое видео LACRIMAS PROFUNDERE



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“O Silent Fear”, новое видео LACRIMAS PROFUNDERE, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Lay Me Down O Silent Fear", релиз которого намечен на 25 сентября.




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31 июл 2026
Corpsegrinder04
Слабенько. Да и предыдущий альбом слабоват после отличного 2019-го.
Ларре неплохой вокалист, но чистым голосом пытается подражать обоим предыдущим. Свой по сути только экстрим-вокал.
Но в любом случае лучше того ссаного рокопопса, который они 15 лет гнали до него.
просмотров: 79

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