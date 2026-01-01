Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*Видео с выступления SCORPIONS 25
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*Видео с выступления SCORPIONS 25
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 20
[= ||| все новости группы



*

Silvertomb

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео SILVERTOMB



zoom
"No Way To Live", новое видео SILVERTOMB, в состав которой входят Kenny Hickey (TYPE O NEGATIVE, SEVENTH VOID), Johnny Kelly (TYPE O NEGATIVE, DANZIG), Hank Hell (SEVENTH VOID, INHUMAN), Joseph James (AGNOSTIC FRONT, INHUMAN) и Aaron Joos (AWAKEN THE SHADOW, EMPYREON), доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "The Interpretation Of Nightmares", релиз которого намечен на тринадцатое ноября:

01. Brain Matter / No God
02. Ascension
03. Graves In The Sky
04. You Know
05. Prayer For The Paranoid
06. Distorted
07. No Way To Live
08. When Will You Learn?




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 30

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом