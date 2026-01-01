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Новое видео SILVERTOMB
"No Way To Live", новое видео SILVERTOMB, в состав которой входят Kenny Hickey (TYPE O NEGATIVE, SEVENTH VOID), Johnny Kelly (TYPE O NEGATIVE, DANZIG), Hank Hell (SEVENTH VOID, INHUMAN), Joseph James (AGNOSTIC FRONT, INHUMAN) и Aaron Joos (AWAKEN THE SHADOW, EMPYREON), доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "The Interpretation Of Nightmares", релиз которого намечен на тринадцатое ноября:
01. Brain Matter / No God
02. Ascension
03. Graves In The Sky
04. You Know
05. Prayer For The Paranoid
06. Distorted
07. No Way To Live
08. When Will You Learn?
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