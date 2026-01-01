LIV KRISTINE в новом видео THE IMPLICATE ORDER

“In Dreams” feat. LIV KRISTINE, новое видео группы австралийской группы THE IMPLICATE ORDER, в состав которой входят Travis Neal (ex-Divine Heresy) и Andy Rose (lead guitarist on Edge Of Sanity’s definitive 2025 version of Crimson II), доступно для просмотра. За сведение материала отвечал Dan Swanö
Lineup:
Dan Swanö – Mixing, Mastering
Liv Kristine – Vocals
Travis Neal – Vocals
Andy Rose – Guitar, Composer
John Parashis – Bass
Liam Weedall – Drums · Guest
Nyssa Sanguansri – Violin · Guest
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