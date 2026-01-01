Новое видео DOWNES BRAIDE ASSOCIATION

"Wonderland", новое видео группы DOWNES BRAIDE ASSOCIATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Trauma", выходящего 25 сентября на Cherry Red Records:
01. Hello, Hello (4:57)
02. Trauma (8:20)
03. King Of Karma (4:53)
04. Wonderland (5:12)
05. Love And Loss (3:16)
06. I Wish I'd Known (4:11)
07. Do You Remember? (4:54)
08. Juliet (2:24)
09. Lake Of Memories (14:29)
10. Wherever You Are Now (5:44)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет