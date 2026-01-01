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*Новое видео HATEBREED 22
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Downes Braide Association

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новое видео DOWNES BRAIDE ASSOCIATION



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"Wonderland", новое видео группы DOWNES BRAIDE ASSOCIATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Trauma", выходящего 25 сентября на Cherry Red Records:

01. Hello, Hello (4:57)
02. Trauma (8:20)
03. King Of Karma (4:53)
04. Wonderland (5:12)
05. Love And Loss (3:16)
06. I Wish I'd Known (4:11)
07. Do You Remember? (4:54)
08. Juliet (2:24)
09. Lake Of Memories (14:29)
10. Wherever You Are Now (5:44)




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