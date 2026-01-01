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RICHIE SAMBORA исполнил BON JOVI с KINGS OF CHAOS
Видео с выступления KINGS OF CHAOS, состоявшегося первого августа в The Show at Agua Caliente Casino, Rancho Mirage, California, доступно для просмотра. В составе Agua Caliente Casino были Richie Sambora (BON JOVI),Jack Blades (NIGHT RANGER),Kevin Cronin (REO SPEEDWAGON) и Glenn Hughes (DEEP PURPLE) на вокале, Steve Stevens (Billy Idol) и Phil X (BON JOVI) на гитаре, Mike Mangan (THE CULT) на клавишах и Eliot Lorango (DOROTHY) на басу. За барабаны отвечал идейный вдохновитель проекта Matt Sorum
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