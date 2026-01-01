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*Видео с выступления SCORPIONS 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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Kings of Chaos

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5 авг 2026 : 		 RICHIE SAMBORA исполнил BON JOVI с KINGS OF CHAOS

29 май 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF CHAOS

19 апр 2023 : 		 COREY TAYLOR, LZZY HALE, GILBY CLARKE, MATT SORUM, BILLY DUFFY выступили как KINGS OF CHAOS

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RICHIE SAMBORA исполнил BON JOVI с KINGS OF CHAOS



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Видео с выступления KINGS OF CHAOS, состоявшегося первого августа в The Show at Agua Caliente Casino, Rancho Mirage, California, доступно для просмотра. В составе Agua Caliente Casino были Richie Sambora (BON JOVI),Jack Blades (NIGHT RANGER),Kevin Cronin (REO SPEEDWAGON) и Glenn Hughes (DEEP PURPLE) на вокале, Steve Stevens (Billy Idol) и Phil X (BON JOVI) на гитаре, Mike Mangan (THE CULT) на клавишах и Eliot Lorango (DOROTHY) на басу. За барабаны отвечал идейный вдохновитель проекта Matt Sorum




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