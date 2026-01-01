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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 24
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Dragonland

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3 авг 2026 : 		 Новая песня DRAGONLAND

2 окт 2022 : 		 Новая песня DRAGONLAND

2 авг 2022 : 		 Видео с текстом от DRAGONLAND

6 июн 2022 : 		 Новое видео DRAGONLAND

12 май 2022 : 		 DRAGONLAND выпустят новый альбом спустя десять лет

8 дек 2021 : 		 DRAGONLAND завершают работу над альбомом

11 ноя 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

22 окт 2011 : 		 Видео о новом альбоме DRAGONLAND

13 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома DRAGONLAND

12 окт 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

30 сен 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DRAGONLAND

27 сен 2011 : 		 Название нового альбома DRAGONLAND

14 сен 2011 : 		 Детали нового альбома DRAGONLAND

21 авг 2011 : 		 Новый состав DRAGONLAND

15 авг 2011 : 		 DRAGONLAND завершили работу

16 мар 2011 : 		 DRAGONLAND начнут запись в мае

1 мар 2011 : 		 DRAGONLAND на AFM RECORDS

7 янв 2011 : 		 Первый альбом DRAGONLAND доступен на MySpace

12 авг 2010 : 		 Гитарист DRAGONLAND о новом альбоме

11 май 2010 : 		 Трейлер нового альбома DRAGONLAND

23 сен 2009 : 		 Новый демо-трек DRAGONLAND

24 окт 2006 : 		 DRAGONLAND: новая песня в сети
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Новая песня DRAGONLAND



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"Survival Of Mankind", новая песня группы DRAGONLAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Prophecies", выход которого запланирован на 23 октября на Scarlet Records:

01. The Prophecy Unfolds
02. Rolling Waves
03. Survival Of Mankind
04. The Perfumed Jungles Of Chrysantion
05. Dragonland
06. Light Of The Sunset
07. Glory And Gold
08. Making Darkened Nights So Bright
09. A Distant Memory
10. The Call Of The Wild
11. Cries Of Anguish
12. Running In The Night (FM-84 cover; CD/digital bonus track)




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