Новая песня DRAGONLAND

"Survival Of Mankind", новая песня группы DRAGONLAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Prophecies", выход которого запланирован на 23 октября на Scarlet Records:
01. The Prophecy Unfolds
02. Rolling Waves
03. Survival Of Mankind
04. The Perfumed Jungles Of Chrysantion
05. Dragonland
06. Light Of The Sunset
07. Glory And Gold
08. Making Darkened Nights So Bright
09. A Distant Memory
10. The Call Of The Wild
11. Cries Of Anguish
12. Running In The Night (FM-84 cover; CD/digital bonus track)
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