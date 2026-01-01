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*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 24
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The Limit

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|||| сегодня

Новое видео THE LIMIT



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Sidetracked, новое видео THE LIMIT, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Another Drop, выпущенного тридцать первого июля:

1 Another Drop of Blood
2 Don't Say Try
3 Reverb in My Soul
4 Know Your Indecision
5 (Just A) Calling Card
6 Social Eyes
7 Stalemate
8 Sidetracked
9 Part Two, Screw You
10 Over a Cliff
11 Cause of Mystery
12 Fall Down, Get Up
13 Panzer
14 Tryptophan
15 Unchained




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