Sidetracked, новое видео THE LIMIT, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Another Drop, выпущенного тридцать первого июля:
1 Another Drop of Blood
2 Don't Say Try
3 Reverb in My Soul
4 Know Your Indecision
5 (Just A) Calling Card
6 Social Eyes
7 Stalemate
8 Sidetracked
9 Part Two, Screw You
10 Over a Cliff
11 Cause of Mystery
12 Fall Down, Get Up
13 Panzer
14 Tryptophan
15 Unchained
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет